ΕΕΣ: Η συμβολή του στην ένταξη προσφύγων στην ελληνική κοινωνία (εικόνες)

Τι αναφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για τις υπηρεσίες που προσφέρει για να καλυφθεί μια μακρά σειρά αναγκών για ανθρώπους από τρίτες χώρες.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμμετέχει στη παγκόσμια καμπάνια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου με τίτλο: "You are #NotAlone", αναδεικνύοντας το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο που επιτελείται καθημερινά στα Πολυδύναμα Κέντρα Προσφύγων του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ.

Σημειώνεται ότι, ο Ε.Ε.Σ., λειτουργεί το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων στην Αθήνα από το 1998 και στη Θεσσαλονίκη από το 2017, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πρόσφυγες/μετανάστες με σκοπό να καλύψει όσο το δυνατό περισσότερες από τις ποικίλες ανάγκες που προκύπτουν στο νέο τρόπο ζωής τους, ώστε αυτοί να ενδυναμώνονται για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας και να εντάσσονται στην κοινωνία που τους υποδέχεται.

Το 2023, το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων εξυπηρέτησε 58.995 πρόσφυγες, παρέχοντας:

Πληροφορίες για δικαιώματα-παρεχόμενες υπηρεσίες και τηλε-διερμηνείες σε δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και δομές υγείας σε 17 γλώσσες

Έγκυρη πληροφόρηση και παραπομπές για στέγαση, υποστήριξη σε μέσα διαβίωσης (τρόφιμα, ρουχισμό, είδη υγιεινής και καθαριότητας κτλ), προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού σε φορείς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ένταξη παιδιών προσφύγων στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης

Προετοιμασία για εύρεση εργασίας και διασύνδεση με πιθανούς εργοδότες

Μαθήματα ελληνικών και αγγλικών για ενήλικες και παιδιά

Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και απόκτησης δεξιοτήτων σε γυναίκες και εφήβους

Πληροφόρηση για διαδικασία ασύλου, προετοιμασία συνέντευξης, προγραμματισμός ραντεβού στην υπηρεσία ασύλου, ανανέωση και κατάθεση νομιμοποιητικών εγγράφων, οικογενειακή επανένωση μέσω Δουβλίνου, ραντεβού σε δημόσιες υπηρεσίες, έκδοση /ανανέωση ΑΦΜ, ΠΑΜΚΑ, ATHENACARD, δελτίο ανεργίας, Μετατροπή ΠΑΑΥΠΑ σε ΑΜΚΑ κοκ"

