Χάγη - Γάζα: Διεθνείς αντιδράσεις μετά την “εντολή” στο Ισραήλ να εμποδίσει την “γενοκτονία”

Πως απάντησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Τα σχόλια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και χωρών της Ευρώπης. Τι δήλωσε ο Ερντογάν. Πως αντέδρασαν αραβικά κράτη.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει κάθε πράξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα με την ιστορική του απόφαση σχετικά με την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ.

Το Δικαστήριο ζήτησε από το Ισραήλ να απόσχει από κάθε πιθανή πράξη γενοκτονίας καθώς συνεχίζει την στρατιωτική του επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ οφείλει να λάβει «άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να επιτρέψει την παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία έχουν επείγουσα ανάγκη οι Παλαιστίνιοι για να αντιμετωπίσουν τις δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης τις οποίες υφίστανται, αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν αποφαίνεται επί της ουσίας της προσφυγής της Νότιας Αφρικής, κατά συνέπεια, δεν κρίνει αν στοιχειοθετείται ότι το Ισραήλ διαπράττει όντως γενοκτονία στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά κρίνει αν τα επιχειρήματα της Πρετόριας είναι ευλογοφανή.

Ωστόσο, το Δικαστήριο καλεί το Ισραήλ να λάβει όλα τα μέτρα που δύναται να λάβει για να εμποδίσει πράξεις που μπορούν να αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών περί γενοκτονίας, η οποία θεσπίσθηκε το 1948 μετά το Ολοκαύτωμα.

Το Δικαστήριο κρίνει επίσης ότι το Ισραήλ οφείλει να προλάβει και να τιμωρήσει κάθε άμεση και δημόσια υποκίνηση γενοκτονίας.

Το Δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να αναφερθεί ενώπιον του σώματος εντός ενός μηνός σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για να συμμορφωθεί με την δικαστική εντολή.

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μάλικι, καθώς η ανάγνωση της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου στην υπόθεση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ, βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αξιολόγησαν τα γεγονότα και τη νομοθεσία, αποφάνθηκαν υπέρ του ανθρωπισμού και του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Παλαιστίνη καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που διέταξε το Δικαστήριο θα εφαρμοστούν «συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της δύναμης κατοχής».

Η Νότια Αφρική χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου κατά του Ισραήλ κάνοντας λόγο για «αποφασιστική νίκη» για το κράτος δικαίου

Η Νότια Αφρική χαιρέτισε μια «αποφασιστική νίκη», όπως τη χαρακτήρισε, για το διεθνές κράτος δικαίου, μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης υπέρ της προσφυγής της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ, και την απόφαση να επιβάλει έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια αποφασιστική νίκη για το διεθνές κράτος δικαίου και ένα σημαντικό ορόσημο στην επιδίωξη δικαιοσύνης για τον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασίας της Νότιας Αφρικής.

«Η Νότια Αφρική εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα ότι το Ισραήλ δεν θα ενεργήσει για να εμποδίσει την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου, όπως έχει απειλήσει δημόσια ότι θα κάνει, αλλά ότι θα ενεργήσει για να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση, όπως υποχρεούται να κάνει».

Παράλληλα η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Νότια Αφρική θα συνεχίσει να ενεργεί στο πλαίσιο των θεσμών της παγκόσμιας διακυβέρνησης για την προστασία των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Αξιωματούχος Χαμάς: Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης συμβάλλει στην "απομόνωση" του Ισραήλ

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι μια σημαντική εξέλιξη που συμβάλλει στην απομόνωση του Ισραήλ και εκθέτει τα εγκλήματά του στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Σάμι Αμπού Ζούχρι.

"Ζητάμε να αναγκαστεί η κατοχική δύναμη να εφαρμόσει τις αποφάσεις του δικαστηρίου", πρόσθεσε.

Ισραήλ: "Χάγη και κουραφέξαλα", η αντίδραση του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ φάνηκε να χλευάζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που διέταξε σήμερα το Ισραήλ να αποτρέψει ενέργειες γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων και να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους αμάχους στη Γάζα.

"Χάγη και κουραφέξαλα", έγραψε ο υπουργός στο X, ο πρώτος Ισραηλινός αξιωματούχος που κάνει κάποιο σχόλιο μετά το τέλος της ανάγνωσης της απόφασης του δικαστηρίου.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ δεσμεύεται στο διεθνές δίκαιο, αλλά θα υπερασπιστεί τον εαυτό του

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι δεσμευμένο στο διεθνές δίκαιο μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης που κάλεσε σε μέτρα για την αποτροπή ενεργειών γενοκτονίας στον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αντιδρώντας στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Δικαστήριο, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η κατηγορία περί γενοκτονίας ήταν «εξωφρενική».

«Όπως κάθε χώρα, το Ισραήλ έχει ένα εγγενές δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του», τόνισε.

«Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικαίως απέρριψε το εξωφρενικό αίτημα να μας στερήσει αυτό το δικαίωμα», ανέφερε ο Νετανιάχου, μιλώντας κατά τα φαινόμενα στο γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αλλά μόνο και μόνο ο ισχυρισμός ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενικός και η προθυμία του Δικαστηρίου ακόμη και να το συζητήσει αυτό είναι μια ντροπή που δεν θα ξεπλυθεί για γενιές», συμπλήρωσε.

Δήλωση Ερντογάν μετά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέβη στην εξής δήλωση μετά την έκκληση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης προς το Ισραήλ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει πράξεις γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψει την είσοδο στην περιοχή της ανθρωπιστικής βοήθειας:

«Θεωρώ πολύτιμη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τις απάνθρωπες επιθέσεις στη Γάζα και την χαιρετίζω.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη διαδικασία για να διασφαλίσουμε ότι τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά αθώων Παλαιστινίων πολιτών δεν θα μείνουν ατιμώρητα. Ελπίζουμε ότι η απόφαση αυτή, η οποία είναι δεσμευτική για τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης (σ.σ. για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος) κατά της Γενοκτονίας, θα θέσει τέλος στις επιθέσεις του Ισραήλ που γίνονται χωρίς διακρίσεις σε βάρος γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και την πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και να συμπαραστεκόμαστε στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το Ισραήλ συνάδει με τη θέση των ΗΠΑ

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την υπόθεση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνάδει με τη θέση της Ουάσινγκτον ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αναλάβει δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, για να διασφαλίσει ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δεν θα επαναληφθεί, ανέφερε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι κατηγορίες περί γενοκτονίας είναι αβάσιμες και σημειώνουμε ότι το Δικαστήριο δεν απεφάνθη περί γενοκτονίας, ούτε ζήτησε μια κατάπαυση του πυρός στην απόφασή του και ζήτησε την άνευ όρων, άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς», τόνισε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Γαλλία ζητά να τηρηθεί το ανθρωπιστικό δίκαιο και εργάζεται "για την κατάπαυση του πυρός" στη Γάζα

Η απόφαση που έλαβε σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τη Γάζα «ενισχύει την αποφασιστικότητα» της Γαλλίας να εργαστεί για την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι για το έγκλημα της γενοκτονίας, για το οποίο ορισμένες χώρες κατηγορούν το Ισραήλ, θα πρέπει «να αποδειχθεί η πρόθεση».

Στην απόφασή του, το ΔΠΔ καλεί το Ισραήλ «να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα» για να αποφευχθεί μια γενοκτονία στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να απαντά εάν η χώρα αυτή διαπράττει ή όχι ένα τέτοιο έγκλημα σε βάρος των Παλαιστινίων.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθυμίζει ότι είναι «σημαντική» η «αυστηρή τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από το Ισραήλ» και χαιρετίζει το γεγονός ότι το ΔΠΔ, «όπως και η Γαλλία», ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Το Παρίσι επαναλαμβάνει επίσης ότι εργάζεται «για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός».

Λίγο νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχολίασε ότι ελπίζει να εφαρμοστεί «πλήρως και αμέσως» η απόφαση του ΔΠΔ, με την οποία ζητείται επίσης από το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

