Πολιτική

Μητσοτάκης για Ολοκαύτωμα: Ευθύνη μας να αποτρέψουμε την επανάληψη φρικτών εγκλημάτων

«Η κληρονομιά του Ολοκαυτώματος πρέπει να μετατραπεί σε διαρκή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, διδάσκοντας τον σεβασμό προς κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του.» είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.

Ευκαιρία υπενθύμισης της ευθύνης όλων μας να αποτρέψουμε την επανάληψη φρικτών εγκλημάτων, όπως εκείνα του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του χαρακτηρίζει σε ανάρτηση του στο Facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για όλους όσοι βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος:

«Η 27η Ιανουαρίου είναι Ημέρα Μνήμης για όσους βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν στα στρατόπεδα εξόντωσης. Είναι, όμως, και ευκαιρία υπενθύμισης της ευθύνης όλων μας να αποτρέψουμε την επανάληψη φρικτών εγκλημάτων όπως εκείνα του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του.

Έξι εκατομμύρια γυναίκες, άνδρες και παιδιά, ανάμεσά τους και 67.000 Έλληνες, διώχθηκαν και θανατώθηκαν μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι. Το Ολοκαύτωμα έγινε, έτσι, το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας. Σύμβολο των καταστροφικών συνεπειών του ρατσισμού και του τυφλού μίσους.

Απειλές που επιστρέφουν, δυστυχώς, σήμερα, με τους επίγονους του ολοκληρωτισμού να “σηκώνουν κεφάλι” και με κρούσματα αντισημιτισμού να καταγράφονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι χρέος μας να αποτρέψουμε κάθε προσπάθεια δαιμονοποίησης των λαών, των θρησκειών και των πεποιθήσεων.

Οι σπόροι του απόλυτου κακού δεν πρέπει να ξαναφυτρώσουν. Δικό μας χρέος, λοιπόν, είναι να ορθώσουμε δημοκρατικό ανάστημα απέναντι σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας. Με ασπίδα το Κράτος Δικαίου και τη θωράκιση των θεμελιωδών αξιών της ειρήνης, της ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η κληρονομιά του Ολοκαυτώματος πρέπει να μετατραπεί σε διαρκή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, διδάσκοντας τον σεβασμό προς κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του. Μόνο έτσι θα χτίσουμε έναν κόσμο πιο δίκαιο και ασφαλή.

Και μόνο έτσι θα τιμήσουμε έμπρακτα το σύνθημα αυτής της ημέρας: Ποτέ ξανά!»

