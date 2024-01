Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Μιλουτίνοφ χειρουργήθηκε - Πότε θα επιστρέψει

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε χειρουργείο μετά τον τραυματισμό του. Η ανάρτηση της ΚΑΕ και τα περαστικά του Παναθηναϊκού.

Σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, υποβλήθηκε σήμερα (27/1) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού ξάπλωσε στο χειρουργικό τραπέζι, προκειμένου ν' αποκατασταθεί το κάταγμα που υπέστη στο πέμπτο μετατάρσιο τους αριστερού ποδιού.

Ο Μιλουτίνοφ τραυματίσθηκε στο ντέρμπι της περασμένης Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό, για το πρωτάθλημα, μετά από σύγκρουση με τον Κώστα Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο έμπειρος άσος θα επιστρέψει στα παρκέ, σε περίπου δύο μήνες.

«Σήμερα (27/01) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε στον Όμιλο Ιατρικού από τον γιατρό της ομάδας μας, Θεοφάνη Τσαβίση, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο φύμα του 5ου μεταταρσίου του αριστερού ποδός», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στην ανάρτηση των ερυθρόλευκων στο Instagram, σχολίασε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που ευχήθηκε, "ταχεία ανάρρωση" στον Σέρβο σέντερ.

