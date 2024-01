Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση 41χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι φορούσε την μέρα που χάθηκαν τα ίχνη της. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 41χρονης από την περιοχή της Καλλιθέας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει τα εξής:

«Στις 27/1/2024, πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από την περιοχή της Καλλιθέας, η Μαρία Μοκάνου, 41 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Μαρίας Μοκάνου σήμερα στις 27/1/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της. Καθώς η ενήλικη αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας που δυσκολεύουν τον προσανατολισμό και την επικοινωνία της, υπάρχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο. Επιπλέον, για την εξαφάνιση έχει κινητοποιηθεί η Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας.

Η Μαρία Μοκάνου έχει ύψος 1,65 μ., έχει βάρος 80 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινη ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.»

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Αλκοτέστ - Τροχαία: “Πιωμένος” 1 στους 4 οδηγούς που ελέγχθηκαν την Παρασκευή (βίντεο)

Κηδεία - Μπάμπης Κούτσικος: Θρήνος και αναπάντητα “γιατί;” στο Μεσολόγγι (εικόνες)

ΙΝΟ: "Καρυάτιδες που κλαίνε" στο Μοναστηράκι (βίντεο)