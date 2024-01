Αθλητικά

Λαύριο - Προμηθέας: Έμεινε όρθιο στην αντεπίθεση των Πατρινών (εικόνες)

Ο Προμηθέας έκανε την αντεπίθεσή του στην τελευταία περίοδο, αλλά το Λαύριο έμεινε όρθιο και πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη

Σπουδαία νίκη πέτυχε το Λαύριο, με 89-84, επί του Προμηθέα Πατρών, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Basket League. Οι παίκτες του Κώστα Μέξα αυτή τη φορά κατάφεραν ό,τι δεν πέτυχαν απέναντι στον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Κοίταξαν κατάματα τους Αχαιούς και μετά το +17 (74-57) στο τέλος της 3ης περιόδου... τίποτα δεν μπορούσε να τους κρατήσει μακριά από το θετικό αποτέλεσμα. Μπορεί να μείωσε ο Προμηθέας σε 85-81 με τρίποντο του Τζορτ Πάπας, 1:40΄΄ πριν τη λήξη, αλλά οι Ζάρας και Μουράτος έκαναν αυτό που έπρεπε για να μην απειληθεί ξανά η ομάδα τους.

Με 27/32 βολές και τον Γόντικα να σημειώνει 21 πόντους, οι «μεταλλωρύχοι» πήραν βαθμολογική ανάσα ανεβάζοντας το ρεκόρ τους σε 5-11. Ο Βασίλης Μουράτος πρόσθεσε 17 πόντους για τους νικητές.

Στον αντίποδα, μετά την ήττα από το Περιστέρι, ο Προμηθέας συμβιβάστηκε με ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα, παρά τα 13 εύστοχα τρίποντα (... στα 36!). Πρώτος σκόρερ της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου αναδείχτηκε ο Τζορτζ Πάπας με 14 πόντους και 4/8 τρίποντα. Ο Ρέινολντς πρόσθεσε 12 πόντους, ο Στίβενς 11 και ο Χέιλ 10.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 51-41, 74-57, 89-84

Με τρίποντο του Ζάρα στην εκπνοή οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο στο +3 (26-23). Ο Γόντικας ήταν ασταμάτητος στη δεύτερη περίοδο, για το 33-29 αρχικά στη 2η περίοδο. Ο Έλληνας σέντερ σημείωσε 16 πόντους στο α΄ μέρος και το Λαύριο πήγε στα αποδυτήρια με +10 (51-41) στο ημίχρονο.

Με επιμέρους σκορ 23-16, το Λαύριο εκτόξευσε τη διαφορά στην 3η περίοδο. Οι Μουράτος και Γόντικας είχαν επιθετικό «οίστρο», ενώ και ο Καββαδάς έκανε σπουδαία δουλειά στη ρακέτα, για το 74-57 στο 30ό λεπτό.

Ο Προμηθέας έκανε αντεπίθεση στην 4η περίοδο, μετά το +21 του Λαυρίου. Ο Πάπας μείωσε σε 85-81 με σερί 6-0 για τους Πατρινούς. Ο Θόρντον αστόχησε σε τρίποντο, όμως ο Μουρ πήρε το ριμπάουντ κι ο Ζάρας με λέι απ έκανε το 87-81. Με δυο βολές του Μουράτου το σκορ έγινε 89-82, για να διαμορφώσει ο Ρέινολντς το τελικό 89-84.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τηγάνης, Χατζημπαλίδης

ΛΑΥΡΙΟ (Κώστας Μέξας): Φλάτεν 9 (2), Μουρ 9 , Μουράτος 17 (3), Θόρντον 7, Γόντικας 21, Καββαδάς 8 , Ζάρας 7, Χόρχλερ 7

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κάουαν 8 (1), Τζόουνς 7 (1), Κόνιαρης 4, Χρυσικόπουλος 5 (1), Καραγιαννίδης 2, Ρέινολντς 12 (1), Μπαζίνας 3 (1), Κόφι 8 (1), Στίβενς 11 (8 ριμπάουντ), Χέιλ 10 (2).

