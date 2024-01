Κοινωνία

Τροχαίο: Αυτοκίνητο “τούμπαρε” στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Πως συνέβη το τροχαίο, με την ανατροπή του αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό, το βράδυ του Σαββάτου.

Ανάποδα στην εθνική οδό Λαμίας - Θεσσαλονίκης, κατέληξε αυτοκίνητο το βράδυ του Σαββάτου (27/1) λίγο μετά τον κόμβο Ραχών στο ρεύμα προς συμπρωτεύουσα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 10:00’ το βράδυ, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν, το αυτοκίνητο με Λαμιώτικες πινακίδες εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη στην αριστερή λωρίδα.

Πιθανότατα στο τροχαίο να εμπλέκεται φορτηγό, που συνέχισε την πορεία του κι αναζητείται. Στο σημείο, βρέθηκε αρχικά αστυνομικός από το ΑΤ Στυλίδας που έτυχε να περνά από κει αλλά και πλήρωμα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας. Ειδοποιήθηκε επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που δε χρειάστηκε όμως, καθώς δεν είχαμε τραυματισμό.

Στη σήμανση της οδού μέχρι την απομάκρυνση του ντεραπαρισμένου αυτοκινήτου, συνέδραμε και πλήρωμα της παραχωρησιούχου οδού.

Την καταγραφή του ατυχήματος ανέλαβε το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Μαγνησίας, που έχει την ευθύνη του συγκεκριμένου κομματιού της ΑΘΕ.

Πηγή: lamiareport.gr

