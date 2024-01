Κοινωνία

Missing Alert: Που βρέθηκε η 41χρονη αγνοούμενη

Πως η παρατηρητικότητα πολίτη, που είδε την φωτογραφία της γυναίκας την οποία αναζητούσαν τα οικεία πρόσωπα της, έδωσε τέλος στην αγωνία τους.

-

Αίσιο τέλος είχε η αγωνία των συγγενών μιας 41χρονης, που αναζητούσαν την γυναίκα από το Σάββατο, οποίτε χάθηκαν τα ίχνη της από την περιοχή της Καλλιθέας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Η περιπέτεια της Μαρίας Μοκάνου, 41 ετών, έληξε σήμερα, 28/01/2024, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Χάρη στην άμεση ενεργοποίηση και αποτελεσματικότητα του Missing Alert, η Μαρία Μοκάνου βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της. Η Μαρία Μοκάνου, εντοπίστηκε από ευαισθητοποιημένο πολίτη στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Η Μαρία Μοκάνου είναι καλά στην υγεία της και ασφαλής κοντά στους οικείους της.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης της Μαρίας Μοκάνου καθοριστική υπήρξε η άμεση κινητοποίηση της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, της ομάδας Διάσωσης «Δέλτα», καθώς και της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού, «Θανάσης Μακρής», μαζί με τη συνδρομή Κοινωνικού Λειτουργού του Οργανισμού μας, όπου βρέθηκαν στο πεδίο ερευνών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στη Μαρία Μοκάνου και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστεί».

