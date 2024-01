Κόσμος

Ερντογάν: Η νέα “επιθετική ρητορική” και οι αντιδράσεις

Θύελλα αντιδράσεων έχουν ξεσηκώσει, οι εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, μετά την εξασφάλιση της πώλησης των F-16.

Αντιδράσεις έχουν ξεσηκώσει, οι εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την εξασφάλιση της πώλησης F-16, από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.

Στην τελετή παρουσίασης των 30 υποψηφίων δημάρχων του κυβερνητικού συνασπισμού στην περιφέρεια της Σμύρνης -ανάμεσά τους και πέντε του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης- ο Ερντογάν θυμήθηκε την ανθελληνική ρητορική του, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως "ο αγώνας μας δεν τελείωσε με την εκδίωξη του εχθρού από τα εδάφη μας και ρίχνοντάς τον στη θάλασσα από τη Σμύρνη."

Ο Ερντογάν επιχειρησε να αφυπνίσει τα εθνικιστικά αντανακλαστικά, καθώς στην γειτονική χώρα επικρατεί δυσαρέσκεια για την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη στην Ελλάδα.

Ενδεικτικό είναι το άρθρο της ακραίας εθνικιστικής εφημερίδας Μιλί Γκαζέτ υπό τον τίτλο: Οι ΗΠΑ το έκαναν ξανά…. F-16 στην Τουρκία, F-35 στην Ελλάδα!

Η εφημερίδα αναφέρει πως "το γεγονός ότι η Τουρκία ήταν αφενός εταίρος στο πρόγραμμα των F-35 και αφετέρου πλήρωσε για αυτά, δεν ήταν αρκετό για να αγοράσουμε F-35 από τις ΗΠΑ. Τα διπλά μέτρα και σταθμά των ΗΠΑ κατά της Τουρκίας έκαναν την εμφάνισή τους για μια ακόμη φορά με την έγκριση της πώλησης των 40 F-35 στην Ελλάδα."

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κυβέρνηση να προβεί σε ενημέρωση, σχετικά με το αν έχουν τεθέι όροι από τις ΗΠΑ για την Τουρκία. "Οι επιθετικές δηλώσεις Ερντογάν ότι «ο αγώνας δεν τελείωσε ρίχνοντας τον εχθρό στη θάλασσα», μόλις 24 ώρες μετά την ειδοποίηση του Αμερικανικού ΥΠΕΞ προς το Κογκρέσο για την πώληση F16, επιβεβαιώνουν πόσο λάθος είναι ο κ Μητσοτάκης να επαναπαύεται στη Διακήρυξη των Αθηνών, για ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει εγκαίρως προειδοποιήσει ότι αν δεν προωθηθεί συγκροτημένη εθνική στρατηγική για τη δέσμευση της Τουρκίας σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού των αρχών καλής γειτονίας, η Τουρκία θα επανέλθει στην ένταση και στις προκλήσεις αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει αυτά που ζητά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένει ενημέρωση από την Κυβέρνηση εάν - όπως ισχυρίζεται συστηματικά εδώ και μήνες- έχουν τεθεί όροι από τις ΗΠΑ προς στην Τουρκία στο πλαίσιο του προγράμματος πώλησης και εκσυγχρονισμού F16 που ενέκρινε. Προς το παρόν, είναι σαφές ότι οι δηλώσεις των Προέδρων των Επιτροπών της Γερουσίας και του Κογκρέσου των ΗΠΑ στις οποίες δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στην επιβολή όρων για την μη χρήση των αεροσκαφών κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, αποθρασύνουν τον κ. Ερντογάν."

Με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση, ζητώντας έμμεσα να δωθούν ξεκάθαρες εγγυήσεις ασφαλείας. "Οι προκλητικές χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έρχονται σε συνέχεια της επιτυχίας του στο ανατολίτικο παζάρι σχετικά με τα F-16, είναι αποκαλυπτικές των προθέσεών του. Η κυβέρνηση συνεχίζει να τηρεί σιγή ασυρμάτου, χωρίς να διευκρινίζει πως θα διασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες αναφέρεται με γενικόλογες διαρροές. Η ενίσχυση των Ένοπλων Δυνάμεων της χώρας είναι απαραίτητη, όμως δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη μία ισορροπία, που θα βασίζεται σε ένα νέο ράλι εξοπλισμών, ιδιαίτερα όσο η χώρα μας παραμένει απλός καταναλωτής και δεν επενδύει στην εγχώρια παραγωγή και συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων."

Και η Ελληνική Λύση εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία απάντησε στον Ερντογάν αποκαλώντας τον "γενίτσαρο". Επίσης, επιτέθηκε στην Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας πως θα απολογηθούν για τις φιλικές σχέσεις που ανέπτυξε με την Τουρκία. "Ο Ερντογάν, λίγο μετά το πράσινο φως για την απόκτηση των αμερικανικών οπλικών συστημάτων, το οποίο δόθηκε με την «υπογραφή» της ΝΔ, «πανηγύρισε» για την γενοκτονία των Ελλήνων της Ιωνίας και προανήγγειλε συνέχιση της. Με στόχο αυτή τη φορά, τα νησιά του Αιγαίου. Υπενθυμίζουμε στον γενίτσαρο Ερντογάν ότι οι Έλληνες υπήρξαν στον Πόντο, την Ιωνία, την Βασιλεύουσα και σε όλες τις σκλάβες πατρίδες για 5,000 χρόνια, ενώ η «χιλιόχρονη ιστορία» των «Ασιατών βαρβάρων» που επικαλείται, έχει χαρακτηριστεί ως «η μάστιγα της Ασίας». Μια εξέταση DNA θα τον πείσει, όπως έπεισε και χιλιάδες άλλους Τούρκους που το επιχείρησαν. Όσον αφορά τη ΝΔ, θα απολογηθούν στην ιστορία για την εθνική μειοδοσία που διέπραξαν με την προδοτική «Διακήρυξη των Αθηνών» που εκτός από την κερκόπορτα στο Αιγαίο, άνοιξε και την όρεξη των βαρβάρων."





