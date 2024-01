Κοινωνία

Missing alert για εξαφάνιση 59χρονου

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη του. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η αγωνία των συγγενών ενός 59χρονου, τον οποίο αναζητούσαν από τις 26 Ιανουαρίου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη του από την περιοχή της Θήβας

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει τα εξής:

"Η περιπέτεια του Γεωργίου Ντζούφρα, 59 ετών, έληξε σήμερα, 28/01/2024, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ευαισθητοποιημένος πολίτης εντόπισε τον ενήλικο σε αγροτική περιοχή στη Θήβα και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Ντζούφρα, η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού «Θανάσης Μακρής» κινητοποιήθηκε με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αθήνας και την Ομάδα Διάσωσης Δέλτα, καθώς και με την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων Θήβας. Καθώς οι Ομάδες κατευθύνονταν στο σημείο, ενημερωθήκαμε για το αίσιο τέλος της περιπέτειας του Γεωργίου Ντζούφρα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Γεώργιο Ντζούφρα και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί."

