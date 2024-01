Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρός 19χρονος σε κλαμπ - Συλλήψεις για οπλοφορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα στον Πειραιά. Τι εξετάζουν οι αρχές και γιατί προέβησαν σε συλλήψεις.

-

Τραγωδία έξω από κέντρο διασκέδασης στον Πειραιά τα ξημερώματα της Κυριακής με έναν νεαρό άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, συμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος γύρω στις 04.40 τα ξημερώματα του Σαββάτου ένοιωσε μια αδιαθεσία, λιποθύμησε και έπεσε στο πάτωμα. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου του έγινε ΚΑΡΠΑ, όμω;ς παρά τις προσπαθειες των γιατρών δεν κρατήθηκε στη ζωή. Περισσότερα για τα αίτια θανάτου του αναμένεται να δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος του νεαρού πιθανώς να οφείλεται σε αλκοόλ ενώ δεν αποκλείονται και τα παθολογικά αίτια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο για να πραγματοποιήσουν έλεγχο συνέλαβαν δύο άνδρες οι οποίοι ήταν παλιοι γνώριμοι των αρχών καθώς έβγαλαν όπλα. Ο ένας έχει παρελθόν για εκβιασμούς σε βάρος καταστηματαρχων. Και οι δυο έχουν απασχολήσει για απειλές, σωματικές βλάβες, απειλές εξύβριση και ρατσιστική βία.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 37 και 42 ετών προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στον Πειραιά, καθώς κατείχαν όπλα ενώ επίσης προέβαλαν και σθεναρή αντίσταση.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων της ανωτέρω Υπηρεσίας, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ωστόσο στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, εξάγοντας ο καθένας από ένα πιστόλι.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο πιστόλια, από τα οποία το ένα διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί την 12-06-2020 από αστυνομικό, καθώς και 20 φυσίγγια που περιέχονταν στις γεμιστήρες αυτών.

Σημειώνεται ότι ο ένας από τους συλληφθέντες περιλαμβάνεται σε δικογραφία για εκβιάσεις σε βάρος καταστηματαρχών, ενώ και οι δύο έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για -κατά περίπτωση- επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εκβιάσεις, απειλές, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας για τη ρατσιστική βία. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Τροχαίο: Σε κρίσιμη κατάσταση το μωρό που τραυματίστηκε

Ερντογάν: Η νέα “επιθετική ρητορική” και οι αντιδράσεις

Βόσπορος: Φονική επίθεση σε καθολική εκκλησία (εικόνες)