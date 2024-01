Κόσμος

ΗΠΑ - Ιορδανία: Τρείς νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες

Είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται στη Μέση Ανατολή μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ιορδανία, ανακοίνωσε σήμερα η Ουάσινγκτον, με τον Τζο Μπάιντεν να προειδοποιεί με αντίποινα τους δράστες, μέλη φιλοϊρανικών ομάδων σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

"Τη χθεσινή νύχτα, τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν, σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά των δυνάμεών μας που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Ιορδανία", κοντά στα σύνορα μες τη Συρία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η επίθεση "πραγματοποιήθηκε από ομάδα ριζοσπαστών φιλοϊρανών μαχητών που αναπτύσσουν δράση στη Συρία και το Ιράκ".

Ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού κάνει λόγο και για 25 τραυματίες. Ωστόσο, ο αριθμός των τραυματιών αυξάνεται καθώς 34 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού εκτιμάται ότι μπορεί να φέρουν τραύματα στο κεφάλι, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι τρία μέλη του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκαν και πολλά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μελών του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού που μπορεί να έχουν τραυματιστεί στην επίθεση σε βάση της βορειοανατολικής Ιορδανίας, με 34 μέλη του στρατού να τελούν υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανούς τραυματικούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς.

Μερικοί από τους τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα από τη στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ανακοίνωση νωρίτερα του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν στην επίθεση. Το Πεντάγωνο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη λεπτομέρειες για τους τύπους των τραυματισμών που υπέστησαν, αλλά ο τραυματικός εγκεφαλικός τραυματισμός είναι συνήθης μετά από μια μεγάλη έκρηξη.

Τι δηλώνει το Αμάν για την επίθεση

Η επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες δεν έγινε στο έδαφος της Ιορδανίας αλλά πιθανόν σε στρατιωτική βάση στη Συρία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιορδανικής κυβέρνησης.

"Η επίθεση που είχε στόχο τις αμερικανικές δυνάμεις δεν έγινε στην Ιορδανία. Είχε στόχο τη βάση Αλ-Τανφ στη Συρία", μια στρατηγικής σημασίας βάση του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών κοντά στα σύνορα της Ιορδανίας και του Ιράκ, δήλωσε ο Mουχάναντ αλ Μπουμπαϊντίν, ο οποίος είναι και υπουργός Επικοινωνιών, μιλώντας στην ιορδανική κρατική τηλεόραση.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε σε βάση στη βορειοανατολική Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Δεν κατονόμασε τη βάση.

Η δραστηριότητα του αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία είναι ένα ευαίσθητο θέμα, κυρίως σε περίοδο αυξημένης έντασης λόγω της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο εκπρόσωπος της ιορδανικής κυβέρνησης είπε ότι οι μαχητές στόχευσαν μια άλλη βάση, έξω από το έδαφος της Ιορδανίας.

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει στην Ιορδανία ποσό σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για να ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία το 2011, και πρόσφατα έστειλε περισσότερη στρατιωτική βοήθεια για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πηγές δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Δεν είναι σαφές ποια ομάδα υποστηριζόμενη από το Ιράν μπορεί να έκανε την επίθεση. Ωστόσο αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι δεν θεωρούν πως οι δυνάμεις του ιρανικού στρατού εκτόξευσαν

