Κόσμος

Τουρκία – Επίθεση σε εκκλησία: Μέλη του Ισλαμικού Κράτους οι συλληφθέντες

Η ανακοίνωση των τουρκικών Αρχών για τους δύο συλληφθέντες και οι πληροφορίες για το θύμα.

-

Συνελήφθη και δεύτερος ύποπτος ως δράστης της επίθεσης κατά της καθολικής εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της τουρκικής αστυνομίας η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου.

Μετά τη σύλληψη των δύο υπόπτων, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι πρόκειται για ξένους υπηκόους, ένας από το Τατζικιστάν και ένας από τη Ρωσία, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι μέλη του «Ισλαμικού Κράτους» (ΙΚ).

Όπως είπε ο Τούρκος υπουργός, μετά την επίθεση στην εκκλησία, πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία 30 επιδρομές σε σπίτια και έγιναν 47 συλλήψεις.

Δύο ένοπλοι, έχοντας το πρόσωπό τους καλυμμένο με μάσκες, εισήλθαν περίπου στις 11.40 το πρωί, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της Κυριακής, στον καθολικό ναό της Σάντα Μαρία στον Βαθυρρύακα (Μπουγιούκντερε) στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και άνοιξαν πυρ.

Από τους πυροβολισμούς νεκρός έπεσε με τραύμα στο κεφάλι ένας άνθρωπος που βρισκόταν ανάμεσα στους εκκλησιαζόμενους.

Το θύμα της επίθεσης, ο 52χρονος Τουντζέρ Τζιχάν, σύμφωνα με πληροφορίες, επισκεπτόταν το τελευταίο διάστημα την εκκλησία παρέα με τον θείο του, χωρίς όμως να είναι ο ίδιος Χριστιανός. Στα μέσα ενημέρωσης μίλησαν συγγενείς του, οι οποίοι δήλωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είχε διαφορές με κανέναν, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των πιστών, ήταν συνταξιούχος και είχε μία ελαφρά νοητική υστέρηση.

Στην εκκλησία την ώρα της επίθεσης βρισκόταν και ο γενικός πρόξενος της Πολωνίας Βίτολντ Λέσνιακ με τα παιδιά του.