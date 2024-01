Οικονομία

“Ο Άλλος άνθρωπος” – Φλωράτος: Ο φορέας δεν είχε καν ΑΦΜ, έτσι απέφευγε τη λογοδοσία

Ποιο άλλο εξωτερικό γνώρισμα σχετικά με τις καταθέσεις δωρεών, θα έπρεπε να είχει "υποψιάσει" τις Αρχές.

Για την ιδιαίτερη περίπτωση των κατηγοριών με τις οποίες βαρύνεται ο επικεφαλής του κοινωνικού δικτύου «Ο άλλος άνθρωπος» μίλησε τη Δευτέρα ο Θεόδωρος Φλωράτος, τέως Διευθυντής του ΣΔΟΕ, καλεσμένος της καθημερινής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο κ. Φλωράτος επισήμανε ότι, από μόνο του το γεγονός πως οι δωρητές καλούνταν να καταθέσουν τις χρηματικές προσφορές τους σε χρηματικό λογαριασμό στο όνομα συγγενούς, είναι μια ύποπτη ένδειξη η οποία θα έπρεπε να έχει ερεθίσει το ενδιαφέρον των αρχών.

Εξάλλου σημείωσε ότι η απαραίτητη διαφάνεια και σαφήνεια μεταξύ των εσόδων και των εξόδων της συγκεκριμένης κοινωνικής πρωτοβουλίας ήταν αδύνατο να υπάρξει ή τουλάχιστον να είναι ελεγκτέα, καθώς πρόκειται για φορέα χωρίς νομική προσωπικότητα και χωρίς ΑΦΜ.

Τέλος, υπογράμμισε ότι τέτοιες κατηγορίες θα πρέπει να διερευνώνται πολύ προσεκτικά και να εξαντλείται κάθε όριο εξιχνίασής τους, καθώς κλονίζουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην κοινωνική αλληλεγγύη και στις φιλανθρωπικές πρακτικές.

