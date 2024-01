Κοινωνία

Bullying – Καλλιθέα: Καταγγελία για παρέα που κάνει “κουμάντο” σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκφοβισμό σε ακραίο σημείο καταγγέλλει μαθητής προς τους συμμαθητές του, ενώ οι γονείς του βάζουν και τους καθηγητές στο «κάδρο» των θυμάτων.

-

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησε μαθητής σχολείου της Καλλιθέας, καταγγέλλοντας ακραίο σχολικό εκφοβισμό από παρέα παιδιών.

Όπως είπε το παιδί, διατηρώντας την ανωνυμία του, υπάρχει μία συγκεκριμένη παρέα παιδιών που πειράζει άλλα «αδύναμα» παιδιά, ηλικίας 14- 15 ετών. «Κάποιο παιδί μάλιστα, άλλαξε σχολείο για το λόγο αυτόν».

Ερωτηθείς για το ποιο ήταν το ποιο ακραίο σκηνικό, έκανε λόγο για ξύλο στη σκάλα του σχολείου, τόσο που «χύθηκε αίμα».

Ο πατέρας του παιδιού είπε πως έχει έρθει η Αστυνομία και «πήρε παιδιά και γονείς». Ο ίδιος είπε, πως, ενώ έχει ζητήσει πρόσφατα συναντήσεις με γονείς, δεν έχουν γίνει, ενώ εικάζει πως, οι ίδιοι μαθητές που επιτίθενται στα παιδιά, κάνουν επιθέσεις και τους καθηγητές τους, αφού «τους πετάνε μπουκάλια και καίνε χαρτιά στο μάθημα».

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 168 σημεία

Τουρκία – Επίθεση σε εκκλησία: Μέλη του Ισλαμικού Κράτους οι συλληφθέντες

Καιρός: βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας τη Δευτέρα