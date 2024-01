Βραζιλία: Πτώση αεροσκάφους με 7 νεκρούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το πολύνεκρο δυστύχημα. Ποιες καιρικές συνθήκες επικρατούσαν και επέδρασαν στο συμβάν.

-

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή όταν το μικρό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της βραζιλιάνικης πολιτείας Μίνας Ζεράις, στο νοτιοανατολικό τμήμα της γιγαντιαίας χώρας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος, που είχε αναχωρήσει από την Καμπίνας στη Σαν Πάουλου, συνετρίβη αφού κομματιάστηκε εν μέσω πτήσης περί τις 10:30 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 15:30 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Ιταπέβα, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο το πυροσβεστικό σώμα της Μίνας Ζεράις.

«Επτά άνθρωποι (που επέβαιναν στο αεροπλάνο) βρέθηκαν νεκροί», σύμφωνα με την πυροσβεστική, που αρχικά ανέφερε πως είχαν εντοπιστεί τρία πτώματα στα συντρίμμια.

Κάτοικοι τράβηξαν οπτικό υλικό που εικονίζει το κουφάρι του αεροπλάνου λίγη μετά την πτώση του σε λόφο καλυμμένο από δέντρα και άλλη βλάστηση, που κυκλοφόρησε σε μέσα Ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης.

Την Κυριακή το πρωί στην περιοχή όπου έγινε το δυστύχημα είχαν σημειωθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

Επιτόπου εργάζονται για να μπορέσουν να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος ειδικοί της αστυνομίας και προσωπικό του κέντρου έρευνας και πρόληψης αεροναυτικών δυστυχημάτων.

Just now, I was having a cup of tea from a lounge on my cruise ship in Santos, Sao Paulo, Brazil and I saw something odd in the distance. No idea what kind of aircraft it was? #ufotwitter #ufox #uaptwitter #uapX pic.twitter.com/hlye2f6PXq