Αγρότες Λάρισας: Δώστε μας την αρωγή, για να μην κλείσουμε τους δρόμους

Μέλος του αγροτικού συνεταιρισμού Λάρισας μίλησε στον ΑΝΤ1 για τα αιτήματα των αγροτών, λίγο πριν από το μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης.

«Στα αιτήματα των αγροτών, ο ΕΛΓΑ δεν είναι μέσα», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Χρήστος Σιδερόπουλος, μέλος αγροτικού συνεταιρισμού Λάρισας, τονίζοντας ότι, αυτό που ζητούν οι πλημμυροπαθείς αγρότες είναι οι κρατικές αποζημιώσεις, δηλαδή η «αρωγή».

«Έχει γίνει έλεγχος, αλλά δεν έχουμε πάρει τίποτα από το υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχει ημερομηνία, δεν υπάρχει το νούμερο για το τι ποσά θα δοθούν για τα μηχανήματα, τα πάγια», συμπλήρωσε σχετικά.

Ερωτηθείς για το αν θα «κοπεί η Ελλάδα στα δύο», απάντησε πως, «ο στόχος του δρόμου, δεν είναι δύσκολος. Θα γίνει σύγκρουση. Μπήκαμε στις πόλεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο, τους πολίτες, αλλά δεν ήρθαμε σε σύγκρουση. Δεν πρέπει να πάμε σε σύγκρουση».

Κατηγόρησε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πως «έκανε λάθος», τονίζοντας πως «οι αγρότες δεν παρακινούνται από τα κόμματα. Αυτοί είναι επαγγελματίες αγρότες» και απείλησε με ποσοστά της τάξης του 10% στις επερχόμενες ευρωοεκλογές τη Νέα Δημοκρατία.

«Στις 12:00 η πλατεία της Λάρισας θα γεμίσει αγρότες και μετά θα πάμε στον Πλατύκαμπο, όπου θα είμαστε πάνω από 600 αγρότες», είπε καταλήγοντας.

