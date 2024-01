Οικονομία

ΔΥΠΑ: “Ημέρα Καριέρας” online μόνο για Τουρισμό και Εστίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της οποίας θα "συναντηθούν", εργαζόμενοι και εργοδότες.

-

Στο πλαίσιο των δράσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES της ΔΥΠΑ, διοργανώνεται η 1η διαδικτυακή ευρωπαϊκή «Ημέρα Καριέρας» αφιερωμένη στον τουρισμό στην Ελλάδα την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 από τις 10:00-16:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα European Online Job Days και επικεντρώνεται αποκλειστικά στους κλάδους του τουρισμού, της φιλοξενίας και της εστίασης, με στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών που αναζητούν εργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα οι οποίες αναζητούν προσωπικό για τη θερινή τουριστική περίοδο 2024.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, μπορούν άμεσα να δημιουργήσουν το προφίλ τους (εγγραφή ή είσοδος) και να αναρτήσουν τις θέσεις εργασίας έως και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024.

Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή πάνω από 80 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που αναζητούν εργασία έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ή να συνδεθούν δωρεάν στην πλατφόρμα καθημερινά και, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με στόχο να καταχωρίσουν το βιογραφικό σημείωμά τους, να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης, να ενημερωθούν για την αγορά εργασίας της Ελλάδας και να συνομιλήσουν με τους εργοδότες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, κάθε ενδιαφερόμενος/η θα μπορεί:

να παρακολουθήσει παρουσίαση για την αγορά εργασίας της Ελλάδας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,

να παρακολουθήσει την παρουσίαση «πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό» στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα,

να παρακολουθήσει την παρουσίαση του εργαλείου της ΔΥΠΑ myDYPAlive,

να βλέπει το προφίλ των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας,

να πραγματοποιήσει επιτόπου διαδικτυακές συνεντεύξεις με επιχειρήσεις και

να συνομιλήσει απευθείας με τους εγγεγραμμένους εργοδότες και συμβούλους EURES της ΔΥΠΑ, μέσω του διαδικτυακού εργαλείου live CHAT.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν α βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://europeanjobdays.eu/en/event/work-greece-fiλoξeniα .

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων στο email: euresgreecejobs@dypa.gov.gr .

Ειδήσεις σήμερα:

Πισάρο: Δολοφονική επίθεση στο σπίτι του παίκτη της ΑΕΚ στο Μεξικό

Γεωργιάδης: Επί πληρωμή τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ

Κακοκαιρία - Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Τα νεότερα προγνωστικά