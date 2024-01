Πολιτική

Μητσοτάκης: Ακούμε τους αγρότες, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές

Τα θέματα που κυριάρχησαν στην καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

-

«Κυρία πρόεδρε θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για τις σημαντικές εξελίξεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο στα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική και αμυντική μας πολιτική. Και αναφέρομαι προφανώς στην επιστολή την οποία έλαβα από τον υπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Μπλίνκεν με την οποία και επίσημα η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των F-35, λαμβάνει ταυτόχρονα όμως και μία πολύ σημαντική δωρεάν αμυντική βοήθεια από τις ΗΠΑ. Η επιστολή αυτή είναι η καλύτερη επισφράγιση του στρατηγικού βάθους των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι μία αξιόπιστη αλλά και δυναμική εξωτερική πολιτική μπορεί να έχει πολύ ουσιαστικό αντίκρισμα για την μελλοντική θωράκιση της χώρας, ειδικά στον τομέα της ενίσχυσης της αποτρεπτικής της δυνατότητας», είπε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση του με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Από εκεί πέρα κυρία πρόεδρε όπως βλέπετε η κυβέρνηση ξεδιπλώνει με μεγάλη ταχύτητα το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Όπως σας είχα ενημερώσει και την προηγούμενη φορά κινούμαστε σε πολλά παράλληλα επίπεδα. Η συζήτηση σε μεγάλο βαθμό έχει μονοπωληθεί από το νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο όμως πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα μας απασχολούν μία σειρά από άλλα σημαντικά ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία λογικό θα έλεγα ότι είναι - κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση προκαλεί και τις αντιδράσεις - έχει οδηγήσει σε μία σχετική αναταραχή στο χώρο των πανεπιστημίων. Θέλω να επαναλάβω και σε σας κυρία πρόεδρε ότι ο σκοπός μας δεν είναι μόνο να ανοίξουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση πια και στα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια αλλά να ενισχύσουμε ουσιαστικά και το δημόσιο πανεπιστήμιο όπως έχουμε κάνει συστηματικά εδώ και τεσσερισήμισι χρόνια».

Και στη συνέχεια υπογράμμισε: «Από εκεί και πέρα θέλω επίσης να σταθώ στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση πορεύεται σχετικά με την στήριξη των πιο αδύνατων συμπολιτών μας, ειδικά απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας, μια ακρίβεια η οποία φαίνεται να επιμένει. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, κάθε φορά που θα έχουμε πρόσθετες δημοσιονομικές δυνατότητες αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η οικονομία μας αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, θα φροντίζουμε ώστε να αξιοποιούμε αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές. Σε αυτή τη λογική εντάχθηκε και η αύξηση του επιδόματος γέννας την οποία ανακοινώσαμε την προηγούμενη βδομάδα στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία. Θυμίζω ότι είναι μια πολιτική η οποία ξεκίνησε από την κυβέρνηση της ΝΔ και θα έλεγα ότι έχει ένα διπλό σκοπό.

Όχι μόνο προφανώς αποτελεί έναν μόνο πυλώνα της πολιτικής μας για το δημογραφικό αλλά ταυτόχρονα, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, στηρίζει νέες οικογένειες απέναντι στο αυξημένο κόστος της ανατροφής και της υποστήριξης των βρεφών γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν αναδρομικά από 1.1.2023 και για όλα τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2023. Από κει και πέρα θα συνεχίσουμε όπως έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό και στην υλοποίηση των σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες εξάλλου θέλω να θυμίσω ότι εκλεγήκαμε.

Δεν εκλεγήκαμε για να παραμείνουμε ακίνητοι και να παρατηρούμε την πολιτική μας ισχύ. Εκλεγήκαμε για να μετουσιώσουμε σε πράξη ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο αλλάζει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε μία κυβέρνηση που είμαστε πάντα ανοιχτοί σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα, ακούμε την κοινωνία, ακούμε και τους αγρότες οι οποίοι τώρα διαμαρτύρονται σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Δεν είναι εξάλλου μόνο ελληνικό το πρόβλημα, το βλέπετε να εκδηλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Θέλω να θυμίσω όμως ότι εμείς ήμασταν το κόμμα το οποίο στηρίξαμε το αγροτικό εισόδημα μέσα από μια σειρά από πολιτικές και οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Θέλω να το τονίσω αυτό, θέλουμε πάντα να στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, ένα πρωτογενή τομέα και να κλείσω με αυτό, ο οποίος βέβαια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσκολίες έχει πετύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς οι εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων πηγαίνουν από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ας κρατήσουμε λοιπόν και την θετική πλευρά ενός αγροτικού τομέα που παρά τις δυσκολίες αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστεί και οφείλουμε να τον βοηθήσουμε σε αυτή την προσαρμογή ώστε κι αυτός να είναι πιο ανταγωνιστικός».

«Κύριε πρόεδρε πράγματι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο ενισχύεται και ο ρόλος της ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή μας», ανέφερε παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Και πρόσθεσε: «Από κει και πέρα για το εσωτερικό και τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή προχωράτε, θα έλεγα ότι η κοινωνία πολλές φορές δείχνει το δρόμο και ο νομοθέτης προσαρμόζεται γιατί όπως εξελίσσεται η κοινωνία εξελίσσονται οι μορφές συμβίωσης και υπάρχουν εξελίξεις πολλά μέτωπα. Στη δημοκρατία οι κινητοποιήσεις είναι ένα μέσο έκφρασης της αντίθετης γνώμης και επομένως είναι θεμιτό, είναι κατανοητό. Αυτό όμως που πρέπει επίσης νομίζω να δεχόμαστε όλοι είναι ότι για παράδειγμα στα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικό να μη σταματάει η λειτουργία τους. Πρέπει να προστατευτεί και το δικαίωμα των σπουδαστών να τελειώσουν τις σπουδές τους, να προχωρήσουν, να μη χάσουν εξεταστική. Αυτό είναι σημαντικό. Στο θέμα του πρωτογενούς τομέα του οποίου την σπουδαιότητα είναι σαφές ότι γνωρίζουμε όλοι για την Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικό να ενισχύεται συνεχώς, και όπως λέτε έχουμε και κάποια καλά αποτελέσματα ήδη. Πραγματικά εκεί είναι πολύ σπουδαίο νομίζω να υπάρχει διάλογος, να γίνεται προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων με διάλογο, διότι έτσι εξασφαλίζουμε και την κοινωνική συνοχή. Αυτό ίσως είναι ένα μάθημα για όλους θα έλεγα».





