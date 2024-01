Κοινωνία

Πολυχρονόπουλος: Παρουσιάζεται αυτοβούλως στον Εισαγγελέα (βίντεο)

Ποιες οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο ιδρυτής του "Άλλου Ανθρώπου" και ποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί κατά της περιουσίας του.

Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων αποφάσισε να μεταβεί, προκειμένου να παρουσιαστεί αυτοβούλως στον εισαγγελέα αυτοβούλως ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο δημιουργός της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος", ο οποίος πρόκειται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο ίδιος, όπως μεταδίδει η συντάκτρια του ΑΝΤ1 Δέσποινα Μανδρανή, αρνείται όσα περιγράφονται στο πόρισμα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, από τον Ιανουάριο του 2020, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «ο Άλλος Άνθρωπος», μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και έναν εθελοντή συνεργάτη του, φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, πείθοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων να προβούν σε δωρεές ύψους 600.000 ευρώ για την κοινωνική κουζίνα, σε λογαριασμούς των δύο φερομένων συνεργών του, καθώς ο ίδιος δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια, φέρονται να γίνονταν αναλήψεις από αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς και να διοχετεύονταν χρήματα σε εταιρίες τυχερών παιχνιδιών. Έχει διαταχθεί η δέσμευση τις περιουσίας του.

