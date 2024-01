Κοινωνία

Γνωστός τράπερ κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε αντίζηλό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο γνωστός μουσικός. Πώς φέρεται να... "ξεπλήρωσε" τον αντίζηλό του.

-

Για αρπαγή, ξυλοδαρμό, εκβίαση και εμπρησμό με μολότοφ κατηγορείται 27χρονος γνωστός τράπερ. Ο μουσικός φέρεται, για λόγους αντιζηλίας, να άρπαξε και να οδήγησε στον Υμηττό την Παρασκευή έναν 20χρονο μουσικό, στη συνέχεια να τον χτύπησε, να του έκαψε τα μηχανάκια με βόμβα μολότοφ και να του ζητούσε 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 20χρονος στους αστυνομικούς, ο 27χρονος τράπερ τον απειλούσε το τελευταίο διάστημα, ενώ στους αναλυτές της Ασφάλειας παρέδωσε και βίντεο, που όπως υποστηρίζει, δείχνουν τον τράπερ να τον χτυπάει, και τις μοτοσυκλέτες του να τυλίγονται στις φλόγες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον τράπερ, καθώς τον εντόπισαν από τις αναρτήσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ίδιο πρόσωπο το Νοέμβριο του 2022 είχε συλληφθεί με 122 γραμμάρια κοκαΐνης και είχε αφεθεί ελεύθερος, καθώς του είχε οριστεί τακτική δικάσιμος.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «κατά δήλωσή του 20χρονου, ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο μάρκας Renault Clio μπλε χρώματος, αντελήφθη να τον ακολουθούν δύο έτερα αυτοκίνητα, ένα Toyota CHR και ένα Toyota Yaris αγνώστων λοιπών στοιχείων, από την περιοχή του Μοσχάτου. Στην οδό Ισμήνης 32 στην περιοχή της Καλλιθέας, τα οχήματα τον ακινητοποίησαν και ο επιβαίνων σε ένα από αυτά με τη βοήθεια των υπολοίπων τον ξυλοκόπησαν και αποπειράθηκαν να τον απαγάγουν. O εν λόγω άντρας, τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο. Οι δράστες διέφυγαν με τα οχήματα τους προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο παθών μετεφέρθη στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Κατόπιν αναζητήσεων, ανευρέθη στην οδό Φοίβης 15 στη Γλυφάδα, εντός καταστήματος, ο 27χρονος “τράπερ”, ο οποίος προσήχθη στο τμήμα της Καλλιθέας και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για απόπειρα αρπαγής απλές σωματικές βλάβες και απειλές».

Ειδήσεις σήμερα:

“Άλλος άνθρωπος”: Η αδερφή του Πολυχρονόπουλου επιβεβαίωσε τους τραπεζικούς λογαρισμούς

Γεωργιάδης: Επί πληρωμή τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ

Στη ΝΔ προσχώρησε η Εύη Χριστοφιλοπούλου