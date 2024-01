Life

“The 2night show” – Ιωάννα Τούνη: Δε μου λείπει η δημοσιότητα, είμαι πολύ καλά (βίντεο)

H ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, για τη σημερινή σχέση της με την τηλεόραση και για τον γιο της.

Η Ιωάννα Τούνη ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης στο "The 2night Show" και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε μεταξύ άλλων για την εγκυμοσύνη της, η οποία ήρθε σε μία δύσκολη περίοδο για την ίδια λίγο μετά τον θάνατο της μητέρας της, αλλά και τις τηλεοπτικές προτάσεις.

«Το παιδί δεν ήταν κάτι που επιδιώκαμε σε εκείνη τη φάση. Ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά και είναι δώρο σταλμένο από τον θεούλη γιατί για εμένα ήταν μία δύσκολη μεταβατική περίοδος στην οποία είχε φύγει μόλις η μανούλα μου. Ήταν μεγάλη η αντίφαση του φεύγει μία ζωή και έρχεται μία νέα. Επειδή είμαι μοναχοκόρη και έχω μεγαλώσει μόνη, με το που "έφυγε" η μητέρα μου έλεγα ότι "μαμά δεν θέλω να είμαι μόνη και να έχω οικογένεια". Και τσουπ σκάει το κουτσουβελάκι και λέω δες τη μαμά τώρα την πονηρή. Για εμένα ήταν πάντως θείο δώρο», είπε η Ιωάννα Τούνη.

«Στην τηλεόραση υπήρξα πριν από 2-3 χρόνια στο J2US. Δεν μου λείπει η τηλεόραση και η εμφάνισή μου είναι μετρημένες. Δεν μου λείπει η δημοσιότητα, είμαι πολύ καλά. Με έναν τρόπο πάντα υπάρχω στο προσκήνιο. Έχουν γίνει προτάσεις για το My Style Rocks αλλά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Δεν θα το έκανα με τίποτα. Το μοναδικό που θα με ενδιέφερε να έκανα κάτι ταξιδιωτικό που ούτως ή άλλως το κάνω με τον Δημήτρη. Ο μικρός είναι σουρτούκος γιατί έτσι τον έχει μάθει η μάνα του. Δεν με δυσκολεύει στα ταξίδια, νιώθω ότι του αρέσει. Πήγαμε Νέα Υόρκη και Μεξικό. Οι πτήσεις είναι σύνολο 15 ώρες. Γκρίνιαξε όσο θα γκρίνιαζε και στο σαλόνι. Είναι εξοικειωμένος με τα αεροπλάνα. Μόλις μπαίνει στο αεροπλάνο αράζει, κοιμάται στην αγκαλιά μου», είπε εξάλλου.

Δείτε το σύνολο της λαμπερής παρουσίας της Ιωάννας Τούνη στο «The 2night show» στο παρακάτω βίντεο:

