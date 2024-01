Life

“The 2night show” – Κώστας Τσουρός: Παραμένω πάντα πιστός στην ενημέρωση (βίντεο)

Οι εξομολογήσεις του δημοφιλούς προυσιαστή για τα νέα του επαγγελματικά βήματα, την προσωπική του στάση ζωής και τους συνεργάτες του.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Κώστας Τσουρός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης στο "The 2Night Show" του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την απόφαση να μεταπηδήσει από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, έκανε μια αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τη Ναταλία Γερμανού.

«Την ενημέρωση δε την έχω αφήσει ποτέ. Μπορεί να ξαναγυρίσω κάποια στιγμή. Νομίζω τελικά ότι τώρα ήταν η σωστή στιγμή να κάνω τη δική μου εκπομπή. Ίσως καλύτερα που δεν έγινε πριν" είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός. Εκ του αποτελέσματος θα έφευγα από το δελτίο του ΑΝΤ1. Την ενημέρωση την έχω και στην εκπομπή οπότε δεν θα την άφηνα. Νομίζω ότι τελικά ήταν τώρα η σωστή στιγμή. Υπήρχαν προτάσεις και στο παρελθόν αλλά νιώθω ότι καλώς δεν έγινε τότε», σημείωσε.

«Η Ναταλία Γερμανού είναι χρόνια σε αυτή τη ζώνη, τη σέβομαι, την αγαπώ, είναι δάσκαλός μου και προφανώς και έχει καθιερωθεί σε αυτή τη ζωή. Εμείς ξεκινήσαμε φέτος, θέλει χρόνο. Είναι πολύ καλή παρουσιάστρια και είναι αδιαμφισβήτητο. Θα μπορούσα να συνεργαστώ ξανά μαζί της. Έχουμε διαφορά στη δομή της εκπομπής, η Ναταλία χειρίζεται καλύτερα τα lifestyle θέματα ενώ εγώ της ενημέρωσης, κάνουμε ωραίες συνεντεύξεις. Αλλά νομίζω αλλάζουν απλά οι προσωπικότητες», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Στο βίντεό μας, παρακολουθήστε όσα ενδιαφέροντα μοιράστηκε με χαρά ο παρουσιαστής με το Γρηγόρη Αρναούτογλου:

