Life

“Το Πρωινό” - Ναταλία Γερμανού: Το χειρουργείο και η εμπειρία σε δημόσιο νοσοκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε.



Σε εγχείρηση στο μάτι υποβλήθηκε η Ναταλία Γερμανού όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στα social media

«Τελικά η Παμμακάριστος είναι απ’ τα καλύτερα νοσοκομεία μας. Πήγα χτες για (προγραμματισμένο) χειρουργείο ματιού και παρατηρούσα όσο περίμενα, πως φρόντιζαν τους ασθενείς -εννοώ τη ζεστασιά πέρα απ’ την επιστήμη. Μπράβο στους νοσηλευτές -bonus η εξαιρετική χειρουργός Δήμητρα Κάτρη», έγραψε στην ανάρτησή της.

Τελικά η Παμμακάριστος είναι απ τα καλύτερα νοσοκομεία μας. Πήγα χτες για (προγραμματισμένο) χειρουργείο ματιού και παρατηρούσα όσο περίμενα,πως φρόντιζαν τους ασθενείς -εννοώ τη ζεστασιά πέρα απ την επιστήμη. Μπράβο στους νοσηλευτές -bonus η εξαιρετική χειρουργός Δήμητρα Κάτρη. — Natalia Germanou (@nataliagermanou) April 6, 2023

Η Ναταλία Γερμανού μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε αλλά και την εμπειρία της σε δημόσιο νοσοκομείο.

Όπως είπε το χειρουργείο ήταν προγραμματισμένο, καθώς το τελευταίο διάστημα δυσκολευόταν ακόμα και να οδηγήσει. Είπε ότι στο νοσοκομείο έμεινε μόνο δυο ώρες, ενώ αναφέρθηκε και στην επιλογή της να κάνε την επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο.

Όπως είπε έχει εμπιστοσύνη στα δημόσια νοσοκομεία και σημείωσε «έχουν μια απόλυτη ανθρωπιά και με πολλή αγάπη σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ήταν όλοι εξαιρετικοί».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 34χρονο

Στεγαστικά δάνεια: Τα επιτόκια “παγώνουν” για έναν χρόνο

Ναύπλιο - Βιασμός ανηλίκου: Στον ανακριτή ο καθηγητής