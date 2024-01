Πολιτική

Ιωάννα Κολοβού: Αρνήθηκε τη φιλοξενία του Στέφανου Κασσελάκη

Ποια ήταν ακριβώς η απάντηση της υπό έξωση δημοσιογράφου, στην προσφορά του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αρνητική ήταν η απάντηση της υπό έξωση συνταξιούχου δημοσιογράφου υπέρ της οποίας οργανώθηκαν συγκεντρώσεις υποστήριξης, Ιωάννας Κολοβού, στην πρόταση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, να την φιλοξενήσει στο πατρικό του σπίτι.

Την πρόταση, αλλά και τη συνομιλία που είχε η Ιωάννα Κολοβού με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από τη βίαιη έξωση από το σπίτι τους στα Άνω Ιλίσια, είχε αποκαλύψει η δήμαρχος Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Συγκκεριμένα η κ. Κατσαφάκη δήλωσε: «Κινητοποιήθηκε αρκετός κόσμος. Ο κ. Κασσελάκης ανταποκρίθηκε, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε τι μπορεί να κάνει γι' αυτή την υπόθεση και ότι προσφέρει το πατρικό του σπίτι αν θέλει και η κ. Κολοβού να φιλοξενηθεί εκεί. Επειδή ήμουν μαζί της εκείνη τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα, εγώ ενημέρωσα την κ. Κολοβού. Μου είπε ότι ευχαριστεί τον κ. Κασσελάκη, αλλά θα προτιμούσε να παραμείνει στο σπίτι της ή σε κάποιο σπίτι στου Ζωγράφου».

