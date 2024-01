Τεχνολογία - Επιστήμη

“Τηλεπάθεια”: Μικροτσίπ στον εγκέφαλο δίνει “κίνηση” σε ανάπηρους (βίντεο)

Μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο εμφύτευσε εταιρεία του Ίλον Μασκ, επιτρέποντας σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, να χρησιμοποιούν τα άκρα και να ελέγχουν κάθε συσκευή… μόνο με την σκέψη!

Του Τάκη Σφυρή, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Η «Τηλεπάθεια» κάνει τον άνθρωπο με κινητικά προβλήματα… ημίθεο!

Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι ένα τσιπάκι, το πρώτο που εμφυτεύθηκε στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου, από πειραματικούς γιατρούς της «Neuralink», της επιστημονικής επιχειρηματικής μονάδας του μεγιστάνα Ίλον Μασκ.

Με αυτό το μικροτσίπ, που το βάπτισαν «Τηλεπάθεια», ο ασθενής και σε κάποια χρόνια ο κάθε άνθρωπος, θα μπορεί με την σκέψη να κινεί το σώμα του, να μεταχειρίζεται διάφορες συσκευές, όπως τον υπολογιστή του ή ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ταυτότητα του ασθενούς που δέχτηκε την «Τηλεπάθεια» δεν έχει γίνει γνωστή. Έχει εξασφαλίσει μια θέση στα χρονικά της Επιστήμης, ως ο πρώτος άνθρωπος που κινεί το σώμα του… με την σκέψη του!

Η μετεγχειρητική κατάσταση του πρώτου ασθενούς εξελίσσεται άριστα, ενημέρωσε τους ακολούθους του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο ίδιος ο Μασκ.

Θα πρέπει να γίνουν και άλλες τέτοιες εμφυτεύσεις, ώστε να διαπιστωθεί η καθολική επάρκεια του μικρού τσιπ που φορτίζεται με μπαταρία, χωρίς καλώδια.

Ήδη, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για την εγγραφή ασθενών που θα ήθελαν να γίνουν φορείς της «Τηλεπάθειας».

Τα πολύ πρώτα πειράματα με πιθήκους ήταν εντυπωσιακά θετικά. Στο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήστε ένα πειραματόζωο να παίζει πινγκ πονγκ με τη σκέψη του και τη δράση να αποτυπώνεται στην οθόνη υπολογιστή:

