Αθλητικά

BCL - ΑΕΚ: ήττα από την Χάποελ Χολόν στο ντεμπούτο του Ζούρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ένωση δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Χάποελ Χολόν για την 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

-

Η αποσυντονισμένη εικόνα της δεύτερης περιόδου, δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να συνδυάσει με ένα σπουδαίο «διπλό» το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στον πάγκο της.

Η Ένωση ηττήθηκε 79-68 από την Χαποέλ Χολόν, για την 2η αγωνιστική της φάσης των «16» του Basketball Champions League και υπέστη τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον 12ο όμιλο. Στον αντίποδα οι Ισραηλινοί πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχασαν τον αμυντικό και επιθετικό προσανατολισμό τους στο δεύτερο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να δεχθούν ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 23-12, με το οποίο βρέθηκαν στο -8 (46-38) στο ημίχρονο.

Στην επανάληψη η άμυνα της ΑΕΚ κράτησε τους γηπεδούχους κάτω από τους 20 πόντους σε κάθε περίοδο, αλλά με τον Τσέισον Ραντλ να είναι απελπιστικά μόνος στην επίθεση (22π.), η Ένωση των 15 λαθών δεν κατάφερε να απειλήσει και μοιραία υπέστη τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στη φάση των «16».

Εκτός του Ραντλ, με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν τον αγώνα οι Μπράντον Ράιτ (12π.) και Τζάστιν Τίλμαν (10π.), ενώ από τον Χαποέλ ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 46-38, 60-51, 79-68

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μάρκες, Μαέστρε, Βούλιτς

Οι συνθέσεις:

ΧΑΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ (Αμίτ Σερφ): Άρτζι 16 (4), Κρόφορντ 8 (1), Χάρις 19 (2), Μισγάβ 2, Βάνχουιν 9 (2), Ντόσον 5 (1), Χανόκι 3 (1), Σμιθ 17.

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Αγραβάνης 3, Χόλινς 2, Κουζέλογλου 2, ΜακΡέι 9 (1), Νετζήπογλου 2, Καράμπελας 1, Νάιτ 12 (1), Μόργκαν 5, Ραντλ 22 (4), Τίλμαν 10.

Ειδήσεις σήμερα:

“Τηλεπάθεια”: Μικροτσίπ στον εγκέφαλο δίνει “κίνηση” σε ανάπηρους (βίντεο)

Παραγουάη - Επεισόδια: Ποδοσφαιριστές έσωσαν παιδιά από τις κερκίδες (εικόνες)

Νέα Υόρκη: Ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 από την σύλληψη ομογενών για “τρομοκρατία” (βίντεο)