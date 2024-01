Υγεία - Περιβάλλον

Εύβοια: Επιτέθηκε στον ΑμεΑ γιο της συζύγου του με πυρακτωμένο σίδερο

Νέο επεισόδιο οικογενειακής βίας το οποίο συνέβη στην Εύβοια με θύμα τον γιο μιας γυναίκας που δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της. Μάλιστα ο γιος της γυναίκας είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας (29/1), αυτή τη φορά στην Εύβοια. Θύμα ένας 32χρονος ΑμεΑ και φερόμενος ως δράστης ένας 45χρονος, ο οποίος δεν δίστασε να επιτεθεί στον άνδρα ακόμη και με ένα πυρακτωμένο σίδερο.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 20:45, ενημερώθηκε τηλεφωνικά το ΑΤ Λίμνης μέσω του 112, για ενδοοικογενειακό επεισόδιο που είχε λάβει χώρα στην περιοχή Μουρτιά του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Άμεσα Αστυνομικοί του Α.Τ. Λίμνης, με επικεφαλής τον Διοικητή αυτού, μετέβησαν στο σπίτι, όπου διαπιστώθηκε ότι, ο 45χρονος είχε επιτεθεί στον 32χρονο γιο της συζύγου του, γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr o 32χρονος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, λόγω κινητικών προβλημάτων στα κάτω άκρα. Στη συνέχεια ο 45χρονος φέρεται να πήρε ένα πυρακτωμένο σίδερο, που χρησιμοποιείται στο τζάκι του σπιτιού και να τον χτύπησε στο χέρι και στον λαιμό , προκαλώντας του σωματικές βλάβες, στο αριστερό μάτι, στο αριστερό χέρι και στον λαιμό.

Ο 45χρονος είχε διαφύγει όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ Μαντουδίου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Προανάκριση ενεργεί το Α.Τ. Λίμνης.

Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε έπειτα από έρευνα στο σπίτι του στον Μουρτιά Ευβοίας και συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 30/1. Ο συλληφθείς με τις σε βάρος του κατηγορίες θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας. Συγκεκριμένα κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 310 παρ. 1 του Π.Κ. «Βαριά Σκοπούμενη Σωματική Βλάβη» σε συνδυασμό με Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις»

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση του 32χρονου, ο οποίος επίσης συνελήφθη καθώς υποβλήθηκε μήνυση σε βάρος του.

