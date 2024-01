Κοινωνία

Αεροδρόμιο: Συνελήφθη φίλος του Ριζάι για δολοφονική επίθεση το 2014 (εικόνες)

Ο γνωστός ως "Τάκης ο Αλβανός", είναι παλιός γνώριμος των Αρχών. Είχε συλληφθεί ξανά μαζί με τον Αλκέτ Ριζάι.

Συνελήφθη 48χρονος αλλοδαπός στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών δυνάμει εντάλματος σύλληψης την Τρίτη.

Ο 48χρονος, είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν μαζί με τον Αλκέτ Ριζάι τον Γιώργο Τσακογιάννη λίγο έξω από τη Λαμία. Τότε είχε ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία ενός άνδρα αλβανικής καταγωγής σε μπαρ της Γλυφάδας. Για αυτή την υπόθεση είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους.

Το ένταλμα αυτή τη φορά έχει εκδοθεί καθώς κατηγορείται για την έκρηξη σε αυτοκίνητο στις 29 Δεκεμβρίου 2014 στην Αττική Οδό με θύμα έναν 35χρονο Αλβανό υπήκοο που λεγόταν Άλεξ Ράπο και τον τραυματισμό της 26χρονης συντρόφου του.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. το θύμα σχετιζόταν με σπείρα ανατινάξεων ΑΤΜ και διατηρούσε επαφές με παλιό μπράβο της Ηλιούπολης, ενώ είχε κατηγορηθεί για διακίνηση και υποθέσεις ναρκωτικών και εκμετάλλευση γυναικών. Επιπλέον, ο 35χρονος, είχε σχέσεις με άτομα που σχετίζονται με τη συμμορία του μακελάρη του Μικρολίμανου Άρμπερ Μπάκο.

Το 2009 ο Ράπο είχε συλληφθεί για κατοχή πλαστών εγγράφων, μετά από καταδίωξη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από το Τμήμα Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 48χρονος αλλοδαπός, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνοριακού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του ανωτέρω εκκρεμούσε το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ από τον περαιτέρω έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ανακριτικών Αρχών για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της έκρηξης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή".

