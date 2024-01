Life

“The 2Night show”: Τετάρτη με Μπέττυ Μαγγίρα και Ευλαμπία Ρέβη (εικόνες)

Η αγαπημένη καλλιτέχνης και η ταλαντούχα δημοσιογράφος "ανοίγουν τα χαρτιά τους" στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Απόψε, Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» την Μπέττυ Μαγγίρα. Η αγαπημένη καλλιτέχνης, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλάει για όλα και για όλους, αφού θεωρεί ότι πια οι παρουσιαστές πρέπει να έχουν άποψη. Πώς αισθάνεται που η Μαρινέλλα της πρότεινε να συνεργαστούν; Γιατί πίστευε ότι της κάνουν φάρσα; Πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να αλλάξει τηλεοπτική στέγη; Γιατί δεν της άρεσε ο τρόπος που χειρίστηκε δημόσια την αποχώρησή της από το «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» η Τζο Κουτσοκώστα; Γιατί θεωρεί ότι η Κατερίνα Καινούργιου έχει beef μαζί της; Γιατί δεν θα χαλάσει τη ζαχαρένια της για κανέναν; Τέλος, η Μπέττυ ανταγωνίζεται τις μουσικές γνώσεις του Γρηγόρη και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Ευλαμπία Ρέβη. Η αγαπημένη δημοσιογράφος μάς ταξιδεύει από τα παιδικά της χρόνια στην Κέρκυρα μέχρι τον κόσμο της δημοσιογραφίας, που τελικά την κέρδισε. Πώς είναι να μεγαλώνεις με μπαμπά δάσκαλο και μαμά αγρότισσα; Γιατί αποκαλεί τις 3 αδερφές της «καλές νεράιδες»; Πού αποκάλυψε στον άντρα της πως είναι ερωτευμένη μαζί του; Θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί του; Τέλος, μιλάει για την εκπομπή «Τώρα μαζί» και την υπέροχη συνεργασία της με τον Σπύρο Χαριτάτο, που την «ξεκλειδώνει» τηλεοπτικά.

