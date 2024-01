Κόσμος

Αγρότες: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη (εικόνες)

Σε όλη την ήπειρο οι αγρότες έχουν αποκλείσει τους δρόμους, ασκώντας έτσι πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών τους, εν όψει της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινηττοποιήσεις τους, απαιτώντας μεταξύ άλλων δικαιότερους κανονισμούς για τις τιμές στα προϊόντα και τη φορολογία τους.

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε 18 άτομα καθώς αγρότες προσπάθησαν να αποκλείσουν την κεντρική αγορά τροφίμων στο Ρουνζίς, η οποία είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στο αρχηγείο της αστυνομίας.

«Ο αποκλεισμός του Ρουνζίς είναι κόκκινη γραμμή. Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν βάσει των οδηγιών από το αρχηγείο της παρισινής αστυνομίας», δήλωσε αστυνομικός αξιωματούχος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έχει προειδοποιήσει πως ενώ οι διαμαρτυρίες των αγροτών στους αυτοκινητοδρόμους θα γίνουν ανεκτές, η αστυνομία δεν θα επιτρέψει στους αγρότες να αποκλείσουν αεροδρόμια ή την αγορά του Ρουνζίς, όπου προμηθεύονται φρέσκα τρόφιμα καταστήματα, σούπερ-μάρκετ και εστιατόρια της Γαλλίας και πέραν αυτής.

Εντωμεταξύ, και οι αγρότες της Ιταλίας και της Ισπανίας, έχουν βγει στους δρόμους, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με αυτούς της Γαλλίας, του Βελγίου, της Γερμανίας αλλά και της Ελλάδας.

Στην Ιταλία, αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία με εκατοντάδες τρακτέρ σε εισόδους και εξόδους αυτοκινητόδρομων κοντά στο Μιλάνο, στην Τοσκάνη και σε άλλες περιοχές τις τελευταίες ημέρες.

