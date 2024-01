Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Συναντήσεις με τους πρέσβεις Γερμανίας και Ισραήλ (εικόνες)

Τι συζήτησε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους πρέσβεις των δύο χωρών.

Με τον πρέσβη της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ, συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με τον οποίο συνομίλησαν «για την ελληνική οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, όπως και για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων και τη συμμετοχή της Γερμανίας, ως τιμώμενη χώρα, στη φετινή ΔΕΘ».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «ανέδειξε το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων, αναφερόμενος στην Έκθεση-Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Απριλίου του 2019. Ειεσήμανε επίσης την ανάγκη για μια δίκαιη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογραμμίζοντας τη διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη νέα Συμφωνία Μετανάστευσης και Ασύλου που διατηρεί το βάρος φιλοξενίας στις χώρες πρώτης υποδοχής».

Τόνισε παράλληλα την ανάγκη η πρόοδος των ευρωτουρκικών σχέσεων να συνδέεται σταθερά με την πρόοδο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, βάζοντας σε αυτό το πλαίσιο και το ζήτημα των Eurofighter.

Ο κ. Κασσελάκης «επισήμανε την ανάγκη να στηριχθεί ενεργά η ευρωπαϊκή διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια και να υπάρξουν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ειρήνης στη βάση του διεθνούς δικαίου στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη».

Τέλος, εξέφρασε την ανησυχία του για την προοπτική τής ανόδου τής Ακροδεξιάς στις ευρωεκλογές, τονίζοντας ότι θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις για την ΕΕ και την προάσπιση του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι τομεάρχες Εξωτερικής Πολιτικής Ρένα Δούρου και Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Παυσανίας Παπαγεωργίου και ο διπλωματικός σύμβουλος Ευάγγελος Καλπαδάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είχε συνάντηση και με τον πρέσβη του Ισραήλ, Noam Katz, με τον οποίο συνομίλησαν για τον πόλεμο στη Γάζα, όπως και για τις ελληνοισραηλινές σχέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα με απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων, προκειμένου να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση που συνεχώς επιδεινώνεται». Επανέλαβε δε «την ξεκάθαρη καταδίκη της Χαμάς για τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά αμάχων στις 7 Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι η αντιμετώπισή της με επιχειρήσεις που οδηγούν σε χιλιάδες νεκρούς αμάχους και εντείνουν την ανθρωπιστική κρίση, ενισχύει τον εξτρεμισμό και την αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, αποδυναμώνει την Παλαιστινιακή Αρχή που είναι η μόνη παλαιστινιακή δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι «σε συνέχεια της κατάπαυσης πυρός πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών, για λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, στη βάση των συνόρων του 1967, με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους».

Στη συνάντηση συμμετείχαν η τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής Ρένα Δούρου, ο τομεάρχης άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης και ο διπλωματικός σύμβουλος Βαγγέλης Καλπαδάκης.

