Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πήρε την πρόκριση από τον Ατρόμητο μέσα στο Περιστέρι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια κεφαλιά που θυμάται για καιρό ο κόσμος του ποδοσφαίρου, "έκρινε" τιαιγίδι όχι μόνο θεαματικά αλλά και αγωνιστικά.

-

Μία απίθανη κεφαλιά του Φίλιπ Μλαντένοβιτς («μοιραίου» παίκτη για τον Παναθηναϊκό στο προ τριών ημερών παιχνίδι της Τούμπας) στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το 2-0 για τους «πράσινους» στη συγκλονιστική ρεβάνς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και χάρισε στο «τριφύλλι» μία σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου κατά 99% θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Φατίχ Τερίμ ήταν πολύ καλύτεροι σ’ όλο το παιχνίδι, άνοιξαν το σκορ με το τέρμα του Ρουμπέν Πέρεθ στο 35’ και πήραν στο φινάλε μία δραματική, όσο και δίκαιη πρόκριση.

Ο Παναθηναϊκός κατέγραψε την πρώτη τελική στο ματς στο 5ο λεπτό, όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα από τα δεξιά, ο Ρουμπέν Πέρεθ πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα.

Στο 32’ Μπακασέτας δεν έκανε καλό τελείωμα μετά από σέντρα του Κώτσιρα, για να έρθει το γκολ για τους «πράσινους» στο 35ο λεπτό. Από κόρνερ του Μπακασέτα και φάση διαρκείας στην περιοχή του Ατρόμητου, ο Κώτσιρας κράτησε «ζωντανή» την μπάλα στην περιοχή και τη γύρισε προς το σημείο που βρισκόταν ο Ακαϊντίν. Ο Τούρκος στόπερ την «έστρωσε» με το κεφάλι στον Ρουμπέν Πέρεθ, ο οποίος έκανε το 1-0 με δυνατό σουτ, φέρνοντας σε ισορροπία το ζευγάρι με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του «τριφυλλιού».

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, από νέο κόρνερ του Μπακασέτα, ο Ακαϊντίν σηκώθηκε ανενόχλητος μέσα στη μικρή περιοχή, όμως η κεφαλιά του πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Τσιντώτα.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει την άμυνα του Ατρόμητου, ψάχνοντας δεύτερο γκολ και στο 57’ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπακασέτα. Από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, ο Μλαντένοβιτς πάτησε στην περιοχή και γύρισε προς τον Μπακασέτα, ο οποίος σούταρε με τη μία πάνω από τα δοκάρια του Τσιντώτα.

Στο 60’ από τακουνάκι του Γερεμέγεφ, ο Τσέριν πάτησε στην περιοχή και βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Τσιντώτα, όμως το τελείωμά του πήγε πάνω στον γκολκίπερ του Ατρόμητου, ο οποίος μπλόκαρε.

Δύο λεπτά μετά (62’) ο Γερεμέγεφ υποδέχθηκε την μπάλα στο όριο της περιοχής και πλάσαρε εύστοχα, όμως το γκολ που σημείωσε ακυρώθηκε από υπόδειξη του VAR Σπύρου Ζαμπαλά, καθώς ο Σουηδός φορ ήταν ακάλυπτος την στιγμή της πάσας.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Ατρόμητο και η επιμονή του επιβραβεύτηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Από κλέψιμο της μπάλας ψηλά, ο Μλαντένοβιτς έδωσε στον Μπερνάρ, εκείνος «έσκαψε» την μπάλα προς τον Σέρβο, ο οποίος με ψηλοκρεμαστή, απίθανη κεφαλιά έκανε το 2-0 για τους «πράσινους» χαρίζοντας στην ομάδα του μία τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: 74’ Κιβρακίδης, 77’ Βαλένσια, 84’ Ασεβέδο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Τσακμάκης, Ασεβέδο, Ντε Μποκ, Κιβρακίδης (87’ Πομώνης), Έντερ Γκονζάλεθ (86’ Έρλινγκμαρκ), Κούντε (90’ Φριντγιόνσον), Αθανασίου, Βαλένσια, Βρακάς (68’ Ρομπάιγ), Αντζιέλσκι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ακαϊντίν, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Ρουμπέν (90’+6’ , Τσέριν, Παλάσιος (90+6’ Γεντβάι), Μπακασέτας (90’+7’ Βιλένα), Μπερνάρ, Γερεμέγεφ (90’ Τζούριτσιτς).

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Δεν υπάρχει “δεξιά συνιστώσα”, κανείς δεν πιέζει κανείς να ψηφίσει “ναι”

Έβρος - Θάνατος βρέφους: Ποντίκια είχαν δαγκώσει και “κόψει κομμάτια” από την αδελφή του

Εύβοια: Επιτέθηκε στον ΑμεΑ γιο της συζύγου του με πυρακτωμένο σίδερο