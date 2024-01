Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναικός: ο δικέφαλος του βορρά πήρε το ντέρμπι

Ο Ντεσπόντοφ έστειλε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, της βαθμολογίας μετά την επικράτηση κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Έπειτα από ένα συναρπαστικό ντέρμπι στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού, σε αναμέτρηση για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ (43’, 56’) με δυο γκολ ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για τους «ασπρόμαυρους», με τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν προσωρινά με πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα (51’) και να χάνουν στο φινάλε σπουδαίες ευκαιρίες για την ισοφάριση.

Αρκετές εκπλήξεις από τους δύο προπονητές στην ανακοίνωση των ενδεκάδων, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να προτιμά τους Τάισον και Τόμας Μουργκ αντί των Γιάννη Κωνσταντέλια και Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Φατίχ Τερίμ, από την άλλη, ξεκίνησε με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ένεκα της απουσίας του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, ενώ στο βασικό σχήμα βρέθηκαν οι νεοαποκτηθέντες Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, Τάσος Μπακασέτας και Βίτορ Ούγκο, με τον Γουίλιαμ Αράο να μετατίθεται στη φυσική του θέση, στα χαφ.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 3ο λεπτό, με τον Ραχμάν Μπάμπα να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά, τον Μπράντον Τόμας να προλαβαίνει τον Ντραγκόφσκι αλλά η προβολή του έστειλε άουτ την μπάλα. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν τον έλεγχο, χωρίς όμως να μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, τη στιγμή που οι «πράσινοι» έψαχναν τις αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές, στο 19’, ο Ζόαν Σάστρε γλίστρησε, ο Αϊτόρ έστρωσε στον Μπακασέτα αλλά το σουτ του αρχηγού της Εθνικής πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Σε ένα πρώτο μέρος με πολύ αργό τέμπο, μία λύση θα ήταν οι στατικές φάσεις. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με κεφαλιά βρήκε δίχτυα στο 8’ από φάουλ του Μουργκ, ωστόσο ο Έλληνας στόπερ ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε με τη χρήση των γραμμών. Τέσσερα λεπτά αργότερα, όμως, σε αντεπίθεση τριών εναντίον δύο έπειτα από λάθος του Αϊτόρ, ο Ντεσπόντοφ πήρε την πάσα του Τάισον και με δεξί διαγώνιο σουτ νίκησε τον Ντραγκόφσκι για το 1-0.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με ένα μακρινό πλασέ του Αράο που έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Κοτάρσκι. Προσπαθώντας να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, ο Τερίμ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ανακατεύοντας την τράπουλα. Και ανταμείφθηκε άμεσα. Ο Τάισον πάτησε τον Μπακασέτα εντός περιοχής, με τον Ροχίτ Σάγκι να κάνει on field review έπειτα από παρέμβαση του VARίστα συμπατριώτη του Τομ-Χάραλντ Χάγκεν. Ο παθών ανέλαβε την εκτέλεση για το 1-1 με το πρώτο εν Ελλάδι γκολ του με το «τριφύλλι».

Το ματς απέκτησε ένταση και νεύρο. Από λάθος του Αράο, ο Μουργκ έδωσε στον Ντεσπόντοφ, με τον Βούλγαρο να σκοράρει αλλά να είναι εμφανώς εκτεθειμένος. Στο 56’, όμως, ο Τάισον έκανε την κούρσα και το γύρισμα από τα αριστερά, ο Τόμας άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια και ο Ντεσπόντοφ πλάσαρε με την άνεσή του τον Ντραγκόφσκι για το γρήγορο 2-1. Ο Τερίμ «έχασε» με τράβηγμα τον Γιώργο Βαγιαννίδη, σε φάση που ο Ντραγκόφσκι κράτησε την ομάδα του στο ματς αποκρούοντας το φαλτσαριστό σουτ του Μουργκ.

Από γύρισμα του Γιάννη Κώτσιρα και πλασέ στην κίνηση του Μπακασέτα, ο Κοτάρσκι έδιωξε σε κόρνερ στο 71’ ενώ τέσσερα λεπτά μετά, η πρώτη ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι, δε βρήκε στόχο. Η δεύτερη, στο 81’, ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Ντραγκόφσκι, τη στιγμή που οι «πράσινοι» προσπαθούσαν με στατικές φάσεις να πλησιάσουν την εστία του ΠΑΟΚ όμως η έλλειψη φορ ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, όπως κι η έλλειψη συνοχής.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση. Αρχικά στο 86’, όταν γρήγορη συνεργασία των παικτών του έφερε τον Φιλίπ Μλαντένοβιτς απέναντι από τον Κοτάρσκι, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση με το απλωμένο αριστερό του χέρι. Και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από ενέργεια του Μπερνάρ το μονοκόμματο αριστερό σουτ του Τιν Γέντβαϊ βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους, ο ΠΑΟΚ κράτησε τη νίκη και βρέθηκε μόνος του στην κορυφή της κατάταξης, δυο βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ, τρεις από τον Παναθηναϊκό και έξι από τον Ολυμπιακό, κερδίζοντας το πρώτο από τα τρία διαδοχικά ντέρμπι που έχει να δώσει στην Τούμπα ως το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι (Νορβηγία)

Κίτρινες: Τάισον, Μουργκ, Μπάμπα, Κουλιεράκης – Τζούρισιτς, Μπερνάρ.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (88’ Σβαμπ), Μουργκ (78’ Μάρκος Αντόνιο), Τάισον (72’ Κωνσταντέλιας), Ντεσπόντοφ (72’ Α. Ζίβκοβιτς), Μπράντον (88’ Τζίμας).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (64’ Λημνιός), Μπακασέτας, Μαντσίνι (88’ Βιλένα), Βίτορ Ουγκό (46’ Τζούρισιτς), Γέντβαϊ, Αϊτόρ (46’ Μπερνάρ), Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ (46’ Τσέριν), Αράο.

*Διαιτητής και βοηθοί φορούσαν μπλούζες με μήνυμα κατά της βίας και του εκφοβισμού, σε ένδειξη συμπαράστασης στη σύντροφο του Σταύρου Μάνταλου για την επίθεση που δέχθηκε το περασμένο Σάββατο (20/1).

*Την κίτρινη κάρτα του Νορβηγού διαιτητή είδαν οι βοηθοί των Ραζβάν Λουτσέσκου και Φατίχ Τερίμ, Χρήστος Καρυπίδης και Νεκάτι Ατές αντίστοιχα, έπειτα από έντονη διαμάχη μετά το 1-0.

