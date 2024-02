Κοινωνία

Περιστέρι: εκρήξεις και φωτιά σε σπίτι (βίντεο)

Πανικός επικράτησε την νύχτα σε γειτονιά του Περιστερίου. Γκαζάκια και μεγάλες φιάλες υγραερίου βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο ένοικος του.

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας μεταφέρθηκε ο ένοικος ενός ισόγειου διαμερίσματος στο Περιστέρι, ο οποίος αντιμετώπισε σύμφωνα με πληροφορίες αναπνευστικά προβλήματα και υπέστη εγκαύματα, μετά από εκρήξεις και φωτιά στο σπίτι του.

Μέσα στο σπίτι οι γείτονες και οι πυροσβέστες βρήκαν πολλά μικρά γκαζάκια, τουλάχιστον 10, σύμφωνα με μαρτυρία στον ΑΝΤ1, τα οποία είχαν εκραγεί.

Ακόμη, μέσα στο σπίτι βρέθηκαν και 4 μεγάλες φιάλες υγραερίου, οι οποίες ήταν "ανοιχτές", ευτυχώς όμως δεν εξερράγησαν, καθώς σε τέτοια περίπτωση οι συνέπειες θα ήταν διαφορετικές, πιθανώς και ολέθριες, όπως δήλωσε ο γιος ζευγαριού που μένει ακριβώς επάνω από το ισόγειο διαμέρισμα.

Από τις εκρήξεις και την μικρής έκτασης φωτιά που ακολούθησε προκλήθηκαν ζημιές στο σπίτι και σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα ακριβώς έξω απο αυτό.

Ακόμη, από το ωστικό κύμα, έσπασαν τζαμαρίες και σε αρκετά γειτονικά κτήρια, όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, Αναστασία Σταθούλη.

Περίοικοι ανέφεραν ακόμη ότι ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 χρόνων, το τελευταίο διάστημα είχε περίεργη συμπεριφορά.

