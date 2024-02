Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 01 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν.

-

Σήμερα, 01 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας τιμάται η μνήμη των:

Προεόρτια Υπαπαντής.

Μαρτύρων Τρύφωνος, Περπετούας και των συν αυτή, Θεΐωνος και των δύο παίδων.

Καρίωνος, Ρευκάτου, Σατορνίλλου, Σατίρου, Σεκούνδου και Φηλικιτάτης.

Νεομάρτυρος Αναστασίου του εκ Ναυπλίου.

Οσίων Βασιλείου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του ομολογητού του εξ Αθηνών και Βενδιμιανού.

Πέτρου του εν Γαλατία και Τιμοθέου του ομολογητού. Αυταδέλφων Γεωργίου επισκόπου, Δαβίδ και Συμεώνος του νέου Στυλίτου, των εκ Μυτιλήνης.

Αδριανού, Πολυεύκτου, Πλάτωνος και Γεωργίου των εν Μεγάροις μαρτύρων.

Σήμερα 01 Φεβρουαρίου γιορτάζουν οι:

Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφωνία

Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

Αναστάσιος, Αναστασία,

Περπέτουα

O άγιος Τρύφων καταγόταν από τη Λάμψακο και έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Γορδιανού και Δεκίου. Προερχόταν από φτωχή οικογένεια και στη παιδική του ηλικία, έβοσκε χήνες για να ζήσει. Συγχρόνως όμως μελετούσε με ζήλο την Αγία Γραφή και εκτελούσε με ευλάβεια τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Έτσι, σιγά σιγά ο Τρύφων με την ευσεβή φιλομάθεια του, κατόρθωσε όχι μόνο να διδαχθεί ο ίδιος, αλλά και να διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες της πίστεώς του. Γρήγορα η ευσεβής ψυχή του δέχθηκε τη χάρη τού Αγίου Πνεύματος και ο Θεός αξίωσε τον Τρύφωνα να θαυματουργεί. Όμως ο άγιος θεράπευε όχι μόνο κάθε ασθένεια, αλλά και εξάγνιζε τις μολυσμένες από τα δαιμόνια ψυχές. Όταν ο αυτοκράτορας Γορδιανός, πληροφορήθηκε για τις θαυματουργικές ικανότητες του Τρύφωνα, τον παρακάλεσε να θεραπεύσει την άρρωστη κόρη του. O αυτοκράτορας προσπάθησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, προσφέροντας στον άγιο αξιώματα και χρήματα, τα οποία όμως ο Τρύφων ευγενικά αρνήθηκε. Όταν αυτοκράτορας έγινε ο Δέκιος, εξαπέλυσε άγριο διωγμό κατά των Χριστιανών. O άγιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας μπροστά στα ειδωλολάτρη έπαρχο, όπου ομολόγησε με θάρρος την πίστη του. Τότε υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια και τέλος αποκεφαλίστηκε.

Ανατολή ήλιου: 07:29 - Δύση ήλιου: 17:47

Η Σελήνη είναι 20.7 ημερών

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βοριάδες, άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Πέμπτη

Άλκης Καμπανός: άναψαν 19 κεριά στη μνήμη του στο σημείο που δολοφονήθηκε (εικόνες)

Περιστέρι: εκρήξεις και φωτιά σε σπίτι (βίντεο)