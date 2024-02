Οικονομία

Αγρότες: Η “Agrotica” στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων (εικόνες)

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, δίνοντας "ραντεβού" στην Θεσσαλονίκη και την έκθεση "Agrotica".

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με μπλόκα σε οδικά δίκτυα σε όλη τη χώρα με το αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων να αναμένεται στην έκθεση "Agrotica" στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπαν αγρότες από το μπλόκο στο Δερβένι, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" τα μέτρα που αναμένεται να λάβει η κυβέρνηση είναι ευπρόσδεκτα, όμως θέλουν μόνιμες λύσεις και τόνισε πως το σημερινό είναι η αρχή και κάλεσε όλους τους αγρότες να γίνουν μια "γροθιά" ενώ όπως είπε η κινητοποίηση που αναμένεται το Σάββατο θα είναι τεράστια.

Εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα με 300 τρακτέρ αναμένεται να βρεθούν σήμερα το πρωί στην πλατεία της ΧΑΝΘ προκειμένου να παραταχθούν μπροστά από τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα παραμείνουν για τέσσερις μέρες.

Τα τρακτέρ αναμένεται να παραταχθούν στο πεζοδρόμιο, στο Νότιο Τόξο της ΔΕΘ, όπου και θα παραμείνουν καθόλη τη διάρκεια της Agrotica, μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν πρόθεση να εμποδίσουν τη δίοδο των επισκεπτών της έκθεσης, ούτε και να επιβαρύνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη.

Μεταξύ των καλλιεργητών που θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους στο Νότιο Τόξο της έκθεσης, συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι του πρωτογενή τομέα από τις Σέρρες, την Ημαθία, την Πιερία, τον Λαγκαδά, τη Χαλκιδική και την Επανομή. Τονίζεται δε, ότι πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι θα έρθουν με τα αγροτικά οχήματά τους από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, ψαράδες από την Μηχανιώνα δίνουν δυναμικό παρών ανοίγοντας τον χορό των κινητοποιήσεων των αγροτών ενόψει της Agrotica στην Θεσσαλονίκη. Οι αλιείς έχουν συγκεντρωθεί στον Θερμαϊκό κόλπο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους αγρότες.

Κλειστοί δρόμοι και κινητοποιήσεις σε πόλεις

Το απόγευμα της Τετάρτης, αγρότες από τη Λάρισα και την υπόλοιπη Θεσσαλία έκλεισαν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό, στον κόμβο του Πλατυκάμπου. Μπλόκο σημειώθηκε, επίσης, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Σκάλας Αταλάντης.

Σε συμβολικό, ολιγόλεπτο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της διασταύρωσης με Δένδρα, προχώρησαν επίσης το μεσημέρι αγρότες από τα Δένδρα και Πλατανούλια του Δήμου Τυρνάβου.

Από τους δρόμους της πόλης της Πάτρας πέρασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες της Αχαΐας. Έφτασαν στο κτίριο της περιφέρειας όπου επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματα τους, ενώ παρέταξαν τα τρακτέρ κατά μήκος της Εθνικής Οδού που παρέμεινε για αρκετή ώρα κλειστή και στα δύο ρεύματα. Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο του Άστρους και στην πόλη της Αμαλιάδας.

Οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής προχώρησαν για δεύτερη μέρα στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών στο ύψος του κόμβου Πορταριάς διακόπτοντας την κυκλοφορία από τις 18:00 έως τις 20:00 το απόγευμα της Τετάρτης (31/1).

Στην Καρδίτσα υπήρξε αποκλεισμός της Ε65 από αγρότες της Καρδίτσας και Φαρσάλων και το απόγευμα το κομβόι των τρακτέρ εισήλθε στην πόλη και κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους όπου οι αγρότες ακινητοποίησαν για λίγα λεπτά τα οχήματά τους.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Βόνιτσας συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τα εγκαίνια παράδοσης του οδικού άξονα «Άκτιο – Αμβρακία». Ο πρωθυπουργός άκουσε τα αιτήματα των αγροτών και διαβεβαίωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα ενώ όπως τόνισε θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στις Βρυξέλλες. «Αν υπάρχει σχέδιο να μας το πείτε να μην πάμε να γίνουμε γκαρσόνια ή στη Γερμανία», είπαν οι αγρότες για να απαντήσει ο πρωθυπουργός: «Ούτε γκαρσόνια θα γίνετε, ούτε Γερμανία θα πάτε. Για μας ο πρωτογενής τομέας είναι η πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Ξέρω τα προβλήματα. Είμαστε πάντα ανοιχτοί να δούμε τι θα κάνουμε και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και της ηλεκτρικής ενεργείας».

