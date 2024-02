Life

“The 2Night show” - Μαγγίρα: το “I LOVE Σου Κου”, οι συνεργασίες και οι παρεξηγήσεις (βίντεο)

Όλα όσα είπε η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1, Μπέττυ Μαγγίρα σην εκπομπή "The 2Night Show" και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show", βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, μίλησε αρχικά για τη συνεργασία της φέτος με τη Μαρινέλλα και όπως είπε, “η ίδια η Μαρινέλλα, με πρότεινε στους συνεργάτες όταν αποφάσισε να κάνει εμφανίσεις φέτος” και συνέχισε λέγοντας πως “έχω άγχος κάθε φορά που βγαίνω στη σκηνή με τη Μαρινέλλα, θέλω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες της”.

Η παρουσιάστρια του “I LOVE Σου Κου”, μίλησε για τις τηλεοπτικές της συνεργασίες, τις παρεξηγήσεις και για την “κρίση” που περνά η τηλεόραση.

Ακόμη είπε πως θέλει να είναι στην τηλεόραση γιατί την αγαπάει αλλά νιώθει πως “πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε διαφορετικά πράγματα στο κοινό”.

"Δεν προλαβαίνω να βλέπω τηλεόραση λόγω προγράμματος. Παρακολουθώ τι γίνεται στις εκπομπές από τα social media και τα sites. Έχω άποψη, πιστεύω πως παλιά οι παρουσιαστές επίτηδες δεν είχαν άποψη για να μη παρεξηγηθούν και έβαζαν τα πάνελ να μιλήσει. Δεν έχω beef με την Καινούργιου. Εκείνη μπορεί να έχει beef με εμένα. Η Κατερίνα κάποια στιγμή όταν ήμουν στο Open είχα κάνει ένα trailer που ήμουν στο Παρίσι και η Κατερίνα θεώρησε ότι το έκανα για εκείνη και παρεξηγήθηκε. Έκανα μια κυρία αφ’ υψηλού, έναν ρόλο. Έκανα ότι πήγαινα στο Παρίσι, την προηγούμενη είχα μπει σε αεροπλάνο για να ταξιδέψουμε. Λέω θα πάμε Παρίσι, που είναι η αγαπημένη μου πόλη. Η Καινούργιου εκείνο το Σαββατοκύριακο πήγε με τις φίλες της στο Παρίσι. Έπρεπε εγώ να το ξέρω; Και επειδή πάντα κάνω αυτή την κυρία, μου λένε οι συνεργάτες μου “ευχαριστούμε που μας έφερες στο Παρίσι”. Θεώρησαν για κάποιον λόγο ανεξήγητο ότι εγώ σχολιάζω και πικάρω την Καινούργιου που πήγε με τις φίλες της στο Παρίσι. Ένα πράγμα ανεξήγητο. Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο να με ρωτήσει. Μπορεί να τρολάρω σε άλλη φάση την Κατερίνα. Το συγκεκριμένο, όμως δεν ήταν τρολ. Μου έλεγαν ότι το λέει όλη τη βδομάδα. Βλέπω τις εκπομπές που λέει θα πάει ο καθένας; Παρασκευή μεσημέρι το γύρισα, πού να το ξέρω; Δεν δίνω πια σημασία σε αυτά" είπε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

“Όταν σχολιάζεις όλον τον κόσμο θα πρέπει να είσαι κι εσύ έτοιμος να δεχτείς τον σχολιασμό των άλλων”, είπε και συνέχισε πως “όταν στενοχωρώ κάποιον θα βγω δημόσια και θα ζητήσω συγγνώμη, δεν έχω θέμα με αυτό”.

