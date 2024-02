Οικονομία

POS: Παράταση για την εγκατάσταση των τερματικών

Πότε λήγει η νέα διορία για την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλους τους κλάδους της λιανικής πώλησης.

Οπως ανακοινώθηκε από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, «παρατείνεται ως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 η υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλη τη λιανική με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρη Θεοχάρη.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών σε όλους τους κλάδους της λιανικής και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.

Η παράταση κατά έναν μήνα χορηγείται με τροποποίηση προηγούμενων αποφάσεων περί των «Ρυθμίσεων για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών», όπως προβλέπει ο νόμος. Η τελευταία κοινή απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παρατείνει το διάστημα προσαρμογής και συμμόρφωσης των υπόχρεων για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής έως τις 29.02.2024.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η ΚΥΑ ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.04.2024 αναστέλλεται κατ' εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν με επίσημα παραστατικά ότι έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών (POS) έως και 29.02.2024 και τελούν εν αναμονή προς εγκατάσταση στην επιχείρησή τους.

Σχετικά με την νέα ΚΥΑ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας, υπογράμμισε: «Η παράταση της προθεσμίας για την προμήθεια και τη χρήση POS από τους νέους υπόχρεους χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κρίθηκε απαραίτητη. Χρειάστηκε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην αγορά για να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση για νέα POS αλλά και στους νέους υπόχρεους προκειμένου να επωφεληθούν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης που σχετίζονται με την προμήθεια συσκευών ηλεκτρονικών πληρωμών. Εκτιμώ ότι η παράταση θα αξιοποιηθεί αναλόγως τόσο από τους υπόχρεους όσο και από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευές POS ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα».

Σχολιάζοντας τη νέα ΚΥΑ, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, τόνισε ότι «κρίναμε ως αναγκαία την παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 ώστε να υπάρξει δυνατότητα ένταξης στον 4ο και τελευταίο κύκλο χρηματοδότησης των δράσεων διασύνδεσης POS και ταμειακών, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, με την παράταση δίνεται χρόνος στους προμηθευτές POS να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση για μηχανήματα πληρωμών. Διότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο καθυστερήσεων, οι οποίες δεν οφείλονταν σε αμέλεια των υπόχρεων επιχειρήσεων, αλλά σε αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης από την πλευρά όσων παρέχουν και εγκαθιστούν τον συγκεκριμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό».

Υπενθυμίζεται ότι ως υπόχρεοι θεωρούνται οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσα πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό. Όπως π.χ. την υπηρεσία I.R.I.S. online payments, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής, τις οποίες πραγματοποιούν πληρωτές της περ. β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016. Αυτοί ενεργούν ως καταναλωτές για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον: α) παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές ή β) λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα της κοινής Υπουργικής Απόφασης».

