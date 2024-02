Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Νατσιός: Αμαρτία η ομοφυλοφιλία, “ναι” στα συλλαλητήρια (βίντεο)

O Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον Μητροπολίτη Πειραιώς και τους βουλευτές, την θέση της Εκκλησίας και την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο Πρόεδρος του κόμματος ΝΙΚΗ, Δημήτρης Νατσιός, ο οποίος δέχθηκε «βροχή» ερωτημάτων για την στάση του κόμματος σχετικά με την ρύθμιση για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

Ο κ. Νατσιός επεσήμανε ότι «Μας ικανοποίησε και μας γέμισε χαρά η απόφαση της Εκκλησίας», ενώ ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς για τους βουλευτές που θα υπερψηφίσουν την ρύθμιση, ο Δημήτρης Νατσιός απάντησε ότι «ο Μητροπολίτης Πειραιώς, είναι επαρκής θεολόγος και νομικός και πρέπει να γίνουν σεβαστές οι θέσεις του, στα όρια της επισκοπής του, όπου έχει την απόλυτη εξουσία», ωστόσο σημείωσε ότι «δεν βάζει καθόλου μίσος στο εσωτερικό της κοινωνίας ο Μητροπολίτης Πειραιάς. Σε κανέναν ναό δεν υπάρχει απαγορευτικό εισόδου για κανέναν».

Σχετικά με τις θέσεις της Εκκλησίας για την προωθούμενη ρύθμιση, ο κ. Νατσιός υποστήριξε, μεταξύ άλλων ό,τι «το Σύνταγμα της εκκλησίας είναι το Ευαγγέλιο» και πως απόφαση παρεμφερή με εκείνη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος «έχουν λάβει και η Εκκλησία της Κρήτης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο».

«Θα ακύρωνα τις σπουδές μου αν έλεγα ότι δεν είναι αμαρτία η ομοφυλοφιλία. Βεβαίως, είναι αμαρτία. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Μπορώ εγώ να αλλάξω το Ευαγγέλιο; Ο κ. Μαρινάκης που λέει τα αντίθετα, είναι θεολόγος;», αποκρίθηκε ο Δημήτρης Νατσιός σε σχετικό ερώτημα, προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα στην προμετωπίδα του λέει “εις το όνομα της Αγίας και αδιαιρέτου τριάδας”. Ωστόσο, ζούμε σε καθεστώς ελευθερίας και σε ένα ευνομούμενο Κράτος και ο καθένας κάνει ότι θέλει».

Η ΝΙΚΗ «θα στήριζε συλλαλητήρια κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια», είπε ο Πρόεδρος του κόμματος, λέγοντας πως εκείνος και οι βουλευτές του «ακούν» τον λαό, συμπληρώνοντας ότι «Ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης, Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε “πρέπει να μιλήσει το «άγιο» πεζοδρόμιο”. Η Εκκλησία μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μέσο, εκτός από την βία».

Ο κ. Νατσιός υποστήριξε ακόμη ότι «αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην εκκλησία, όταν είναι ομοφυλόφιλοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι ιερείς, αν υπάρχουν καταγγελίες, η Εκκλησία έχει τους κανόνες της».

«Τα παιδιά χρειάζονται πρότυπα, μαθαίνουν δια της μιμήσεως. Δοκιμασμένη μέθοδος και συνταγή για αιώνες είναι ο πατέρας και η μητέρα, τα δύο φύλα που αλληλοσυμπληρώνονται. Άρρεν και θήλυ εποίησεν ο Θεός. Δεχόμαστε τον γάμο που έρχεται από την παράδοση μας. Η μητέρα προσφέρει την τρυφερότητα και ο πατέρας την προστασία», είπε ο Δημήτρης Νατσιός.

Ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ χαρακτήρισε ως «πανέρι με έχιδνες» τα σχολικά βιβλία σχετικά με όσα αναφέρουν μεταξύ άλλων για θέματα θρησκείας, πατρίδας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ενώ ερωτηθείς για τις αμβλώσεις απάντησε πως «Αν πάρουμε τον ευαγγελικό λόγο, οι αμβλώσεις είναι πολύ κακό πράγμα, γιατί δια βίου πληγώνουν τις γυναίκες.. Ίσως θα έπρεπε το Κράτος να αναθεωρήσει το νομοθετικό πλαίσιο», ενώ τόνισε ότι «δεν πρέπει να μπει η σεξουαλική αγωγή στα μαθήματα από το δημοτικό. Πρέπει επιτέλους να διδάξουμε την αξία του γάμου στα παιδιά που είναι αγνά. Γιατί πρέπει να το από-αγνοποιήσουμε από το νηπιαγωγείο το παιδί».

Σχετικά με την διαφοροποίηση του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ στην παραπομπή της κατάθεσης του επικεφαλής της Hellenic Train στην Δικαιοσύνη για ψευδορκία, ο Δημήτρης Νατσιός είπε ότι δεν υπήρξε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, αλλά «δεν μπορούμε να καταγγέλλουμε τον Ιταλό για ψευδορκία, κάτι που είναι παρανυχίδα, ενώ πρέπει να παραπεμφθούν κάποιοι για έγκλημα, ακόμη και πολιτικά πρόσωπα αν προκύψει. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βαριά παραπτώματα στην υπόθεση αυτή. Δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών, αλλά…».

Τέλος, για τις θέσεις του κόμματος στην υπόθεση με την ροζ σημαία που αναρτήθηκε στο ελληνικό προξενείο στο Μανχάταν και στο κατά πόσον μπορεί να ήταν υπερβολικές και να αδίκησαν την καλλιτέχνιδα, ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ είπε «θα ακυρωνόμουν ως δάσκαλος στους εκατοντάδες και χιλιάδες μαθητές που πέρασαν από τα χέρια μου αν έλεγα ότι είναι εντάξει να βάζουμε λουλουδάκια πάνω στην σημαία. Δεν μπορούμε να πειράζουμε τα σύμβολα μας, όπως η σημαία».

