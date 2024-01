Πολιτική

Τέμπη - Εξεταστική: Οργή για τον Carotorto, στον Εισαγγελέα στέλνει η Βουλή την κατάθεση του

Η Εξεταστική Επιτροπή αγανακτεί με όσα υποστήριξε ο επικεφαλής της Hellenic Train και στέλνει στον Εισαγγελέα την κατάθεση του, ζητώντας την δίωξη του.

Αμφιβολίες, έκπληξη αλλά και ιδιαίτερο θυμό συνεχίζει να προκαλεί, όσο περνούν οι μέρες, η κατάθεση του Mauricio Capotorto, διευθύνοντος συμβούλου της ιταλικών συμφερόντων Hellenic Train, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για την τραγωδία των Τεμπών. Ο ιταλός επιτελής προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για λογαριασμό της εταιρίας του, φτάνοντας σε ισχυρισμούς που αξιολογούνται ως υπερβολικοί ή και ωμά ψευδείς από τα μέλη της επιτροπής.

Όπως μεταδίδει η κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΝΤ1 Όλγα Παναγιωτίδου, την Τρίτη ο κ. Capotorto κατέθεσε ότι η εταιρία του ήταν αρμόδια μόνο για το ανθρώπινο δυναμικό και ότι την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων ασφάλειας, τη διαχείριση και την κυκλοφορία συνέχιζε να την έχει ο ΟΣΕ, ο οποίος ήταν και υπαίτιος για τους εκτροχιασμούς. «Η δική μας εταιρία καλείται απλώς να τηρεί πιστά, τις διατάξεις ασφαλείας τος οποίες εκδίδει ο ΟΣΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ανέφερε επίσης ότι τα συστήματα ασφαλείας των αμαξοστοιχιών είχαν εγκατασταθεί, δεν είχαν όμως συνδεθεί και δεν λειτουργούσαν. «Πάντως τα τρένα κυκλοφορούν με ασφάλεια», προσέθεσε, προς έκπληξη των παρισταμένων.

Ερωτηθείς αν συνειδητοποιεί το μέγεθος των τραυματισμών απάντησε ότι μόνο το ιατρικό προσωπικό είναι πιστοποιημένο, ότι οι ιατρικοί έλεγχοι θεμελιώνονται στη γνώση των γιατρών και ότι εκείνοι αξιολογούν κι όχι η εταιρία.

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης εκ μέρους της ΝΔ επισήμανε: «Η ΝΔ θεωρεί ότι η κατάθεση ήταν απολύτως εξοργιστική, προσβλητική και υποτιμητική για τα θύματα της τραγωδίας. Δεν ζήτησε ούτε ένα συγγνώμη από τα θύματα. Αν μη τι άλλο, στα τρένα της εταιρίας του έχασαν τη ζωή τους τα θύματα. Ο μάρτυρας ήρθε για να ρίξει στάχτη στα μάτια μας, απέδωσε το δυστύχημα μόνο στο σταθμάρχη, δεν αναφέρθηκε σε λάθη των μηχανοδηγών και συνολικά της Ηellenic Train… Πρόκειται για μια εξοργιστική άρνηση ευθυνών εκ μέρους της της Ηellenic Τrain. Μας προμήθευσαν συρμούς παλιούς και σκουραισμένους… Να υποβληθούν τα πρακτικά στον Εισαγγελέα, παρακαλώ».

Σε δηλώσεις του Βασίλη Κόκκαλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίστηκε ότι «Από την κατάθεση του επικεφαλής της Hellenic train προκύπτουν κάποιες σοβαρότατες αντιφάσεις. Ενώ παραδέχτηκε ότι δεν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας, εντούτοις έλαβε τη σχετική άδεια. Ενώ η διαφήμιση της Hellenic train παρουσίαζε μία ωραία κι ασφαλή πραγματικότητα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, εντούτοις αυτή αφορούσε δυστυχώς την Ιταλία κι όχι την Ελλάδα. Και στην πρότασή μας να διαβιβαστεί η κατάθεσή του στην Εισαγγελία Εφετών, συμφώνησαν όλα τα κόμματα, ακόμα και η κυβερνητική πλειοψηφία. Ελπίζουμε η κυβερνητική πλειοψηφία να δείξει τα ίδια αντανακλαστικά και για άλλους μάρτυρες».

Σε δήλωση τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη τονίζουν τα ακόλουθα: «Προσβλητική η κατάθεση του CEO της Hellenic Train, Μαουρίτσιο Καποτόρτο, και ύποπτη ψευδορκίας, καθώς, ενώ είναι πασιφανές ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτοματοποιημένα συστήματα ασφαλείας, εντούτοις ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν απλά λειτουργικά. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείναμε να διαβιβαστεί η κατάθεσή του στην Εισαγγελία Εφετών, στην οποία συμφώνησαν όλα τα κόμματα, ακόμη και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ελπίζουμε η ΝΔ να δείξει την ίδια ευαισθησία για την εξακρίβωση της αλήθειας, δεχόμενη να καλέσει στην εξεταστική επιτροπή για κατάθεση κι άλλους κρίσιμους μάρτυρες, που έχουν γνώση, όπως ο κ. Γεννιδούνιας. Παράλληλα, από την κατάθεση του μάρτυρα εμπειρογνώμονα Προφυλίδη, προέκυψε ότι έγινε αλλοίωση με παρεμβάσεις στον τόπο του εγκλήματος, το οποίο δυσχέρανε το έργο των εμπειρογνωμόνων. Υπενθυμίζουμε ότι την ευθύνη για τη φύλαξη του χώρου είχε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας υπό τον κ. Τριαντόπουλο».

Σε δήλωση της η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της εξεταστικής επιτροπής αναφέρει «Όλοι οι μύθοι, που έστησε η κυβερνητική πλειοψηφία, για να συγκαλύψει τις ευθύνες του Υπουργού της και των «γαλάζιων» διοικήσεων στον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, καταρρίπτονται. Ο καθηγητής Βασίλειος Προφυλλίδης μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που όρισε η Κυβέρνηση, ήταν αποκαλυπτικός σήμερα στην εξεταστική επιτροπή. Ο καθηγητής Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατέρριψε το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανθρώπινου λάθους» καταθέτοντας ότι αν λειτουργούσε το Δευτεροβάθμιο Κέντρο της Καρόλου, υπήρχε δεύτερος σταθμάρχης, είχε εγκατασταθεί η τηλεδιοίκηση και τα συστήματα GSMR και ETCS δεν θα θρηνούσαμε την απώλεια 57 συνανθρώπων μας. Αποκαλυπτική είναι και η αναφορά του κ. Προφυλλίδη ότι η επιτροπή βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας δεκαπέντε μέρες μετά και αφού προηγουμένως -όπως ενημερώθηκαν- είχε μπαζωθεί και δεν υπήρχαν στοιχεία χρήσιμα για το πόρισμα τους. Όπως σημείωσε ο κύριος Προφυλλίδης σε ερώτηση που του υποβλήθηκε, αν δεν είχε συμβεί η επέμβαση στον τόπο της τραγωδίας, δηλαδή το μπάζωμα, η επιτροπή θα είχε μεταβεί εκεί την επομένη του διορισμού της. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την επιμονή της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποκλείσει κρίσιμους μάρτυρες, κάτι που το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν θα επιτρέψει, αποτελούν ατράνταχτη απόδειξη της μεθοδευμένης απόπειρας συγκάλυψης».

Ο Νίκος Καραθασόπουλος από το ΚΚΕ σχολίασε: «Δεν μας προκαλεί εντύπωση η προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών».

Ο Πέτρος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες τόνισε: «Μας έχει προκαλέσει έντονη διαμαρτυρία η στάση του μάρτυρα. Να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εφέτη ανακριτή».

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε: «Να ελεγχθούν οι απαντήσεις του. Δεν ήταν πειστικές».

Η Πέτη Πέρκα εκ μέρους της Νέας Αριστεράς ανέφερε: «Κατά την εκτίμησή μου ο μάρτυρας έχει δώσει πολλές ψευδείς απαντήσεις. Π.χ. όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση ή απάντησε ασαφώς ή ψευδώς. Συμφωνώ με τον κ. Κόκκαλη».

Ο κ. Capotorto δε θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο επί των αντιδράσεων των συνομιλητών του.

