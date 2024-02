Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργιάδης: Συμβασιούχοι του πέταξαν καφέ έξω από το Υπουργείο (εικόνες)

Ο Υπουργός Υγείας κατέβηκε από το γραφείο του προκειμένου να μιλήσει με τους διαδηλωτές, αλλά επικράτησε ένταση και αποδοκιμασίες.

-

Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης, έξω από το Υπουργείο Υγείας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας συμβασιούχων, που εργάζονται στην καθαριότητα, τη φύλαξη και την εστίαση, νοσοκομείων.

Τα αίματα… άναψαν, όταν ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατέβηκε από το γραφείο του προκειμένου να μιλήσει με τους διαδηλωτές.

Υπήρξε ένταση και αποδοκιμασίες, ενώ κάποιος από τους διαδηλωτές που ήταν έξω από το υπουργείο Υγείας έριξε και έναν καφέ προς την πλευρά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης αποχώρησε και ανέβηκε πάλι στο γραφείο του χωρίς να καταστεί εφικτή η επικοινωνία και ο διάλογος με τους συμβασιούχους.

