Eurostat: Ο πληθωρισμός “φρέναρε” τον Ιανουάριο

Σημαντική μείωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιανουάριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στο 3,2% μειώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιανουάριο από 3,7% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη της Eurostat. Στο 2,8% μειώθηκε στην Ευρωζώνη από 2,9% τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα μειώθηκαν τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση κατά 6,4% έναντι μείωσης 4% τον Δεκέμβριο, ενώ οι τιμές των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού συνέχισαν να αυξάνονται, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από τον προηγούμενο μήνα, κατά 7,1% έναντι αύξησης 7,6%, αντίστοιχα.

Οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,3%, λιγότερο από τον Δεκέμβριο (3,6%), με αποτέλεσμα να μειωθεί ο δομικός πληθωρισμός - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού - στο 3,1% από 3,3%.

Στην Ευρωζώνη, οι τιμές των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού αυξήθηκαν 5,7% έναντι αύξησης 6,1% τον Δεκέμβριο,επομένως κινήθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από την Ελλάδα. Η μείωση των τιμών ενέργειας ήταν αντίστοιχη με αυτή στην Ελλάδα (6,4%), ενώ οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν 4%, με τον ίδιο ρυθμό όπως τον Δεκέμβριο και υψηλότερο σε σχέση με την Ελλάδα.

Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων επιβραδύνθηκαν, με τον ρυθμό αύξησής τους να μειώνεται στο 2% από 2,5% τον Δεκέμβριο και ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,3% από 3,4%.

