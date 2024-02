Κόσμος

Λονδίνο: Επίθεση με καυστικό υγρό - Παιδιά ανάμεσα στους “στόχους” (βίντεο)

Πώς συνέβη η επίθεση κατά την οποία τραυματίστηκαν μεταξύ άλλων μητέρα με τα δύο της παιδιά.

Εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, τραυματίστηκαν χθες, Τετάρτη, σε περιστατικό με "καυστική ουσία" στο Κλάπαμ, στο νότιο Λονδίνο, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία της βρετανικής πρωτεύουσας.

"Τρία θύματα --μια γυναίκα και τα δύο μικρά παιδιά της-- διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία", αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει ότι άλλοι τρεις άνθρωποι --όλοι ενήλικες-- διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα.

Τρεις αστυνομικοί διακομίσθηκαν επίσης στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει συλλήψεις, σύμφωνα με την αστυνομία.

"Η πυροσβεστική εκλήθη για συμβάν με χημικά στην Λεωφόρο Λέσαρ στο Κλάπαμ απόψε", ανέφερε χθες το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου σε ανακοίνωση που έστειλε με email στο Reuters.

Τα πληρώματα χρησιμοποίησαν ειδικό εξοπλισμό για να εντοπίσουν καυστική ουσία που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό, προσέθετε χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

