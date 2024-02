Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο: “ναι” και απο τον προσωρινό διευθυντή

Ποιοι είναι οι όροι που έθεσε ο προσωρινός διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Θα μπορούσα εύκολα να φανταστώ μια σχέση μεταξύ ημών και του Μουσείου Ακρόπολης που θα περιλάμβανε αμοιβαία δάνεια. Γιατί όχι; Έχουν κι αυτοί κάποια αρκετά υπέροχα αντικείμενα».

Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ο προσωρινός διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου Μαρκ Τζόουνς αναφορικά με την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα.



Πρόκειται για την πρώτη του συνέντευξη από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα του, την οποία παραχώρησε στην εφημερίδα Times.



Σε ερώτηση μάλιστα αν μπορεί να δει τον εαυτό του ως επικεφαλής ενός τέτοιου διακανονισμού τα επόμενα δύο χρόνια απαντάει «ναι» αλλά διευκρινίζει πως δεν θα βρίσκεται στην θέση που είναι τώρα.



Όπως σημειώνεται, ήδη έχει προκηρυχθεί θέση για τον νέο μόνιμο διευθυντή του Βρετανικού μουσείου και τις επόμενες εβδομάδες η αρμόδια επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει τον διορισμό.

