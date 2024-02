Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετρό: Νέα εφαρμογή της ΣΤΑΣΥ για την λειτουργία ανελκυστήρων

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότηα σε άτομα με κινητική αναπηρία, να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την λειτουργία των ανελκυστήρων του Μετρό.

Σε λειτουργία είναι από την 1η Φεβρουαρίου 2024 η νέα mini εφαρμογή στην ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ (www.stasy.gr). Μέσω αυτής, οι επιβάτες με κινητική αναπηρία και συνολικά τα εμποδιζόμενα άτομα, ενημερώνονται πλέον σε πραγματικό χρόνο για πιθανές τεχνικές βλάβες σε ανελκυστήρες του δικτύου Μετρό, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους, έχοντας στη διάθεσή τους όλη την απαραίτητη, χρηστική πληροφορία. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από όλες τις φορητές συσκευές.

Σε διαδραστικούς χάρτες για καθεμία από τις 3 γραμμές του Μετρό, αποτυπώνονται αναλυτικά οι σταθμοί και οι ανελκυστήρες που διαθέτουν, με ακριβή περιγραφή της θέσης και της κατάστασης λειτουργίας τους. Η ενημέρωση των χαρτών είναι συνεχής και γίνεται σε πραγματικό χρόνο από τους εργαζόμενους στα Κέντρα Ελέγχου των 3 Γραμμών του Μετρό.



Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ανελκυστήρα στην κεντρική ιστοσελίδα της ΣΤΑ.ΣΥ, ο επισκέπτης αναζητά τους σταθμούς της Γραμμής που τον ενδιαφέρουν και ενημερώνεται για την κατάσταση λειτουργίας των ανελκυστήρων. Το εικονίδιο του σταθμού με πράσινη ένδειξη, ενημερώνει, ότι είναι σε λειτουργία όλοι οι ανελκυστήρες του, με κίτρινη ένδειξη, ότι υφίσταται τεχνική βλάβη, με τον σταθμό ωστόσο να παραμένει προσβάσιμος μέσω εναλλακτικών ανελκυστήρων και με κόκκινη ένδειξη, ότι ο σταθμός είναι προσωρινά μη προσβάσιμος.

Στο δίκτυο του μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) λειτουργούν συνολικά 210 ανελκυστήρες. Οι 5-6 τεχνικές βλάβες, που κατά μέσο όρο σημειώνονται καθημερινά στους ανελκυστήρες του δικτύου του Μετρό, στο πλαίσιο της αδιάλειπτης 20ωρης λειτουργίας του, αποκαθίστανται στην πλειοψηφία τους άμεσα, εντός λίγων ωρών από την καταγραφή τους.

Το Μετρό και το Τραμ, είναι μέσα φιλικά προς τα Άτομα με Αναπηρία σε ένα ευρύτερα δύσκολο για αυτά περιβάλλον, η ΣΤΑ.ΣΥ ωστόσο, αναγνωρίζει την ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών και υποδομών της και παρεμβαίνει εκεί όπου εντοπίζονται κενά και προβλήματα στην προσβασιμότητα. Η νέα mini εφαρμογή είναι μια από τις σχεδιαζόμενες δράσεις, που σταδιακά υλοποιούνται, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας των Ατόμων με Αναπηρία.

