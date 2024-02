Βρυξέλλες: Σε αναβρασμό οι αγρότες - Φωτιές και πετροπόλεμος έξω από το Ευρωκοινοβούλιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μπλόκα των αγροτών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα τρακτέρ έφτασαν και στην έδρα της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η Γαλλική κυβέρνηση.

-

Περισσότερα από 1.000 τρακτέρ πολιόρκησαν την έδρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη.

Παρά τις «παραχωρήσεις» των Βρυξελλών, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο θυμός των αγροτών στην δεν υποχωρεί, ιδιαίτερα στη Γαλλία όπου οι αποκλεισμοί οδικών αξόνων πρόκειται να συνεχισθούν για τέταρτη διαδοχική ημέρα

Tρακτέρ έφεραν πανό με συνθήματα όπως «Αν αγαπάτε τη γη, υποστηρίξτε αυτούς που τη διαχειρίζονται» και «Χωρίς αγρότες, δεν υπάρχει φαγητό». Δυνάμεις καταστολής, πίσω από σιδερένια φράγματα ασφαλείας, φρουρούσαν τα κτήρια όπου συναντιούνται οι ηγέτες, λίγα τετράγωνα μακριά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έξω από το οποίο είχαν παραταχθεί τα τρακτέρ.

??BREAKING | As the farmers are fighting for their livelihoods and our freedom outside of the European Parliament in Brussels, the Eurocrats just agreed to send another 50 billion euro to Ukraine.



They laugh at us. They despise us. They hate us. pic.twitter.com/2AvCfOboO8