“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Πρωτιά στην τηλεθέαση τον Ιανουάριο

Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Ιανουάριο ήταν πρώτο και στο δυναμικό κοινό 18-54 και στο σύνολο κοινού με ποσοστό 18,2% και 20,2%, αντίστοιχα. Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.610.906 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’.

Στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» δοκίμασαν τις γνώσεις τους τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό (ηλικίας 25-44) το τηλεπαιχνίδι σκόραρε μέχρι και 21%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό (ηλικίας 25-44) άγγιξε το 18,4%.

