Κοινωνία

Άλκης Καμπανός: Παιδιά άφησαν λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας (εικόνες)

Δεκαεννέα κεριά άναψαν συμβολικά στις 00:19 σήμερα 1η Φεβρουαρίου στο σημείο όπου πριν από δύο χρόνια δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός

Δεκαεννέα κεριά άναψαν συμβολικά στις 00:19 σήμερα 1η Φεβρουαρίου στο σημείο όπου πριν από δύο χρόνια δολοφονήθηκε ο 19χρονος Άλκης Καμπανός, σε τυφλό οπαδικό χτύπημα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

"Άλκη ζεις και δεν θα ξεχαστείς" φώναζαν στην μνήμη του 19χρονου Άλκη οι παρευρισκόμενοι

Ο πατέρας του Άλκη ανέφερε «Αφαίρεσαν τη ζωή του Άλκη επειδή ένα παιδί από την παρέα του φώναξε ότι είναι Άρης.» «Ο χρόνος για μένα και τη Μελίνα και την οικογένεια μας σταμάτησε εκείνη τη στιγμή.»

Παίκτες, προπονητής τους Άρη, ήταν όλοι εκεί στην οδό Άλκη Καμπανού για να αφήσουν ένα λουλούδι.

Ο πατέρας του Άλκη δήλωσε επίσης «Τα δυο τελευταία χρόνια θρηνήσαμε και άλλα θύματα. Δυστυχώς προσπαθούσαμε όλο αυτόν τον καιρό να είναι ο Άλκης το τελευταίο θύμα.»

Δια στόματος Γιάννη Βρούτση, η 1η Φεβρουαρίου είναι πλέον η Πανελλήνια Μέρα Φίλαθλων.

Ο Γιάννης Βρούτσης δήλωσε: «Πρέπει να την καθιερώσουμε την 1η Φεβρουαρίου ως Πανελλήνια Μέρα Φιλάθλων, αποδεχόμενοι και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.»



Σχετικά με την μέρα μνήμης του Άλκη Καμπανού ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος δήλωσε ότι πρέπει «Να παλέψουμε όλοι μαζί στο μέτρο του δυνατού για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της βίας.»

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Άλκη Καμπανού αφήνοντας λίγα λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας του στη Θεσσαλονίκη και σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε «Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τη δολοφονία του Άλκη. Η 1η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης αλλά και ευθύνης να πατάξουμε επιτέλους τα φαινόμενα οπαδικής βίας.

Το οφείλουμε στον Άλκη και σε όλα τα θύματα, που κόπηκε με άδικο και τραγικό τρόπο το νήμα της ζωής τους.

Πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση εφαρμογής του νόμου, που ψηφίσαμε σήμερα, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι συμμορίες και κάθε πολίτης να μπορεί να χαίρεται με την οικογένειά του τον αθλητισμό χωρίς φόβο».

Όπλο κατά της οπαδικής βίας, το νομοσχέδιο για την οπαδική βία, το οποίο ψηφίστηκε σήμερα με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής.

Ναι ψήφισαν Νέα Δημικρατία, ΠΑΣΟΚ και Πλεύση Ελευθερίας. Παρών ψήφισαν Σύριζα, Ελληνική Λύση και Σπαρτιάτες, ενώ όχι ψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη.

