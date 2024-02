Αθλητικά

Euroleague: Σκληρός στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, δεν λύγισε στην πίεση της Μπάγερν

Η μάχη με τη Μπάγερν ήταν απίθανη, όμως ο Ολυμπιακός δεν λύγισε από την πίεση.

Άλλο ένα ματς που είχε χαρακτήρα τελικού. Άλλο ένα ματς στο οποίο ο Ολυμπιακός έδειξε τον χαρακτήρα του. Οι Πειραιώτες νίκησαν το βράδυ της Πέμπτης (1/2) τη Μπάγερν σε αγώνα-θρίλερ Μόναχο (76-72) και συνεχίζουν με πείσμα για μία θέση στην πρώτη εξάδα της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Στο 14-11 ανέβηκαν οι ερυθρόλευκοι (9-4 εντός και 5-7 εκτός έδρας), με τον Τόμας Γουόκαπ να κάνει πράγματα και θαύματα στο δεύτερο μέρος, με τον Ίγκνας Μπραζντέικις να βάζει τρία γκολ-φάουλ στην πρώτη περίοδο και τον Φιλίπ Πετρούσεβ να επιστρέφει μετά από δύο αγώνες για να δώσει ώθηση στη φροντ-λάιν. Κάναν και Πίτερς δεν βοήθησαν και γι' αυτό έμειναν στον πάγκο, ο Μόουζες Ράιτ δεν είχε την εικόνα του προ δύο ημερών ντεμπούτου του στο ΣΕΦ, όμως ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με εξαιρετικό τον Λαρεντζάκη πριν συνεχίσει στη Βαλένθια και στο Κάουνας, σε μία πολύ απαιτητική περίοδο στη σεζόν.

Στο 10-15 έπεσε η Μπάγερν (9-5 εντός και 4-7 εκτός έδρας), που έχασε ακόμη περισσότερο έδαφος για τη δεκάδα και το Play-In. Ο Πάμπλο Λάσο δεν είχε τον Ντέβιν Μπούκερ, ο ταλαιπωρημένος Σερτζ Ιμπάκα έκανε τη διαφορά, από εκεί και πέρα όμως, πέρα από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, οι Βαυαροί δεν είχαν πολλούς σε καλή βραδιά. Και είχαν και 500 οπαδούς του Ολυμπιακού να τους δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο... ουδέτερο γήπεδο παρά έδρα της Μπάγερν.

Ο Τόμας Γουόκαπ είχε ανάγκη από ένα μεγάλο ματς. Και έκανε ένα μεγάλο τρίτο δεκάλεπτο, ένα σπουδαίο δεύτερο μέρος, σε έναν αγώνα στον οποίο ο Ολυμπιακός έπρεπε να κερδίσει. Και κέρδισε. 16 πόντοι, πείσμα, διεισδύσεις προς το καλάθι της Μπάγερν και 8 ασίστ χωρίς λάθος σε 28:20. Σπουδαίος και ο Φιλίπ Πετρούσεβ με 14 πόντους από 6/7 δίποντα και 2/2 βολές, οι συνεργασίες τους ήταν υπερπολύτιμες στα τέλη της τρίτης και τις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Ο αγώνας

Με τους Γουόκαπ, Κάναν, Μπραζντέικις, Πίτερς, Ράιτ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που πήγε σε μεγάλες επιθέσεις, απέφυγε το μακρινό σουτ και κράτησε το σκορ χαμηλά (7-7 στο πέμπτο λεπτό). Ο Μπραζντέικις έβαλε δεύτερο γκολ-φάουλ για το 9-10 στο 6', έβαλε και τρίτο γκολ-φάουλ για το 10-13 στο 7' και είδε την ομάδα του να κλείνει την περίοδο με τρίποντο του Πίτερς για το 14-18.

Ο Μπαρτζώκας άνοιξε τη δεύτερη με Γουόκαπ, Γουίλιαμς-Γκος, Λαρεντζάκη, Παπανικολάου, Σίκμα, έβαλε γρήγορα και τον ΜακΚίσικ, είδε όμως τους γηπεδούχους να χτυπούν συνεχώς το πεντάρι του. Έριξε τον Πετρούσεβ για πρώτη φορά στο ματς στο 14' με το σκορ στο 26-26, είδε την ομάδα του να έχει καλύτερη κυκλοφορία μέχρι το τρίποντο του Παπανικολάου για το 26-30 και τις βοήθειες των Πετρούσεβ - ΜακΚίσικ για το 31-35, αλλά και εύκολα λάθη που οδήγησαν σε 7-0 των γηπεδούχων έως το ημίχρονο.

Οι Πειραιώτες δεν είχαν ρυθμό στην επίθεση στην έναρξη του β' μέρους, τουλάχιστον όμως έμεινε κοντά με ένα μικρό 0-4 για το 44-41 στα μέσα της περιόδου. Πριν ο Γουόκαπ πάρει φάσεις, σκοράρει κατά ριπάς, βάλει μπροστά την ομάδα του (48-47) και συνεργαστεί με τον Πετρούσεβ για ένα απίθανο καλάθι για το +3 στο τέλος του δεκαλέπτου. Οι δυο τους άνοιξαν την τέταρτη για το +5, με τον Αμερικανό να δίνει και προβάδισμα εννέα πόντων για να επικρατήσει σιγή από τους οπαδούς της Μπάγερν.

Ένα 8-0 των Βαυαρών τους έβαλε ξανά στο ματς (59-60), ο Λαρεντζάκης έβαλε τρίποντο για το 62-68, ο Πετρούσεβ 2/2 βολές για το 67-72 στο 38', όμως Γουίλιαμς-Γκος και Γουόκαπ σπατάλησαν ευκαιρίες και στα 37.8" η Μπάγερν είχε την κατοχή στο -3. Ο Γουόκαπ έσβησε τον Ομπστ που βγήκε από το σκριν κι αστόχησε, ο Λαρεντζάκης έβαλε τις βολές για το 72-76 και έκρινε το ματς.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρσία, Μπισάνγκ, Ντραγκόγεβιτς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-18, 38-35, 51-54, 72-76

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Λάσο): Γουάιλερ-Μπαμπ 6 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φρανσίσκο 18 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Έντουαρντς 2 (0/7 σουτ), Γκιφάι 4, Ράντοντσιτς, Μπόνγκα 4, Μπολμάρο 1 (0/5 σουτ), Λούτσιτς 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ομπστ (0/4 σουτ), Ιμπάκα 18 (7/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Χάρις 9 (4/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Μπράνκοβιτς 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 16 (5/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 8 ασίστ), Γουίλιαμς-Γκος (4/7 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράιτ 2 (1/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Κάναν (0/2 δίποντα, 0/2 τρίποντα), Λαρεντζάκης 8 (2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ (0/1 τρίποντο, 2 λάθη), Παπανικολάου 5 (1), Μπραζντέικις 11 (4/7 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Πίτερς 7 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πετρούσεβ 14 (6/7 δίποντα, 2/2 βολές), Σίκμα, ΜακΚίσικ 5 (1)

πηγή: sports24.gr

